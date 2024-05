Estreado há pouco mais de um mês, foram definidos os preços para o maior SUV da Mazda concebido para o mercado europeu.

Topo de gama da Mazda a chegar; todos os preços do novo CX-80

Dotado com uma terceira fila de bancos rebatíveis, o SUV assume três configurações para a segunda fila, incluindo a opção de dois Captain Seats independentes.

Para além de dar espaço de passagem para a terceira fila, também podem ser combinados com uma consola central opcional.

Diesel e híbrido plug-in

À semelhança do CX-60, com quem partilha a plataforma, o novo SUV mantém os mesmos grupos motopropulsores híbridos plug-in e mild hybrid a gasóleo.

A solução e-Skyactiv PHEV alinha um bloco a gasolina de 2.5 litros, com 192 cv e 261 Nm, a um motor eléctrico de 129 kW (175 cv) e 270 Nm.

Os 328 cv e 500 Nm combinados são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.

A bateria de 17,8 kWh assegura uma autonomia eléctrica até 60 quilómetros, demorando a carregar cinco horas em corrente alternada a 7,2 kW.

A variante e-Skyactiv D associa um motor a gasóleo de 3.3 litros e seis cilindros em linha ao sistema micro-híbrido M Hybrid Boost 48V da Mazda.

São 254 cv e 550 Nm combinados passados às quatro rodas com a mesma caixa automática de oito relações, e com consumos abaixo dos seis litros/100 km.

As encomendas para o CX-80 já estão abertas, com a linha a dividir-se pelos níveis de equipamento Exclusive-Line, Homura, Takumi, Homura Plus e Takumi Plus.

A versão de entrada arranca nos 63.004 euros enquanto o topo de gama está fixado nos 91.411 euros, com as primeiras entregas a acontecerem no Outono.

Motorização Versão Preço

2.5 L e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line 63.005 euros 2.5 L e-Skyactiv PHEV Homura 69.055 euros 2.5 L e-Skyactiv PHEV Takumi 70.155 euros 2.5 L e-Skyactiv PHEV Homura Plus 72.855 euros 2.5 L e-Skyactiv PHEV Takumi Plus 73.955 euros 3.3 L e-Skyactiv D Exclusive-Line 79.812 euros 3.3 L e-Skyactiv D Homura 85.862 euros 3.3 L e-Skyactiv D Takumi 86.962 euros 3.3 L e-Skyactiv D Homura Plus 89.462 euros 3.3 L e-Skyactiv D Takumi Plus 90.562 euros



