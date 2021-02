Já alguma vez ouviu falar da Triton Submarines? Foi a bordo de um dos seus submarinos que os destroços do Titanic foram visitados em 2019, 14 anos depois da última incursão humana.





Titanic Explorer: um mini submarino para milionários

A construtora de submersíveis está agora a desenvolver um novo submarino para duas pessoas para conhecerem as profundezas dos oceanos.

O novo "brinquedo" aquático, que numa primeira fase apenas será acessível a empresas ou milionários, está concebido para descer até 4.000 metros de profundidade.

Para começar, o desenho do Triton 13000/2 Titanic Explorer parece uma fusão entre um casulo voador futurista e um super carro.

O casco, em acrílico transparente, permite transportar dois aventureiros para apreciarem as profundezas dos oceanos sem quaisquer obstáculos e distorções visuais, e com o mesmo nível de pressão como se estivessem em terra.

Contudo, o mais notável é a concepção das "asas" retrácteis Gull Wing, onde estão instalados os propulsores, que oferecem maior versatilidade nas expedições submarinas.

Quando retraídas, o submarino fica mais hidrodinâmico para atingir velocidades de subida e de descida mais rápidas, além de ajudá-lo a manobrar em espaços apertados.

As "asas de gaivota" estão equipadas com luzes e câmaras que entram em acção quando elas ficam totalmente estendidas.





"Quando começamos a pensar no desenho do Titanic Explorer, sabíamos que tínhamos de eliminar a escuridão do fundo do mar", explica John Ramsay, da Triton Submarines.

"De que adiantava descer se depois não conseguíamos ver nada? Desenvolvemos as ‘asas de gaivota’ para resolver exactamente esse problema".

O Triton 13000/2 Titanic Explorer também possui um modo de "deslizamento silencioso" para poder aproximar-se de espécies delicadas sem perturbá-las.





Com 4.450 mm de comprimento por 2.750 mm de largura e 3.000 mm de altura, o submarino está pensado para transportar uma bateria e suporte de vida suficientes para duas pessoas durante mais de 12 horas.

A movê-lo estão quatro propulsores eléctricos principais e outros tanto auxiliares, com uma potência individual até 5,5 kW (7,5 cv).

O protótipo do Triton 13000/2 Titanic Explorer ainda nem sequer passou do computador para um modelo físico mas a empresa sediada na Florida acredita que poderá ser uma realidade daqui a dois anos.





Desconhecido é o preço a que chegará ao mercado mas seguramente não estará ao alcance de todas as bolsas.

Entretanto, para se perceber as capacidades que este tipo de submersíveis têm, pode apreciar o Triton 3300/3, que tem sido usado com sucesso por várias empresas cinematográficas.

