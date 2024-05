The Remakers para Renault liderar mercado de peças remanufacturadas

Chama-se The Remakers e é a nova unidade de remanufacturação de componentes automotivos da subsidiária The Future is Neutral da Renault.

Sediada na Flins Refactory, fábrica do grupo dedicada à economia circular, pretende tornar-se líder europeu na renovação de peças automóveis, com um crescimento de 50% na actividade até 2030.

Com 75 anos de experiência neste campo, The Remakers oferece uma gama alargada de nove famílias de componentes distribuídas por 11.000 referências.

Com principal trunfo está a qualidade das peças remanufacturadas, equivalente às novas mas 30% mais económicas para o cliente.

Entre elas contam-se peças mecânicas (motores, caixas de velocidades, turbocompressores e injectores), componentes eléctricos (motores e caixas electrónicas de potência) e peças electrónicas para sistemas multimédia).

Líder nas peças recondicionadas

A Renault reafirma ainda a ambição de posicionar-se como líder europeu na renovação de peças automóveis com a expansão do seu portefólio de produtos e a consolidação de parcerias.

A The Remakers também quer acelerar o lançamento de novos componentes no mercado para apoiar o crescimento do parque automóvel híbrido e eléctrico.

Recorde-se que, em Março, a Renault anunciou o lançamento de uma linha remanufacturada de motores eléctricos, enquanto projecta o desenvolvimento de projectos ligados à electrónica de potência.

Até ao final desta década, o crescimento será apoiado por um plano de investimento de 500 milhões de euros na The Future is Neutral.

Para o grupo gaulês, o mercado europeu de peças de substituição tem um elevado potencial de desenvolvimento devido ao envelhecimento do parque automóvel e à aceleração da sua electrificação

Contra os 6,8 mil milhões de euros que esta área terá registado em 2022, espera-se que, até 2030, esse volume de negócios atinja os 8,2 mil milhões de euros até 2030.

