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'The Last of Its Kind' fecha produção do Bugatti W16 Mistral

13:28 - 17-07-2026
 
 
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The Last of Its Kind: assim foi baptizado o derradeiro exemplar que fecha a produção do Bugatti W16 Mistral, naquela que é também uma despedida sentida ao bloco quadturbo de 8.0 litros e 16 cilindros.

Limitada a 99 exemplares, a série exclusiva encerrou com uma pintura bicromática nos tons Pearl e Sparkle, harmonizada a bordo pelas cores Magnolia e Grey Carbon Matt, a confirmar que este hiper desportivo é mesmo O Último da Sua Espécie.

Quase como se fosse uam diversão, a insígnia de luxo "denuncia" que estas opções remetem para as origens da era moderna da construtora.

Foi Ferdinand Piëch a estabelecer a ambição que definiria o motor W16: um hiper desportivo capaz de superar os 400 km/hora, mas com a compostura necessária para chegar à ópera naquela mesma noite.

"Com este hiper carro, quisemos juntar tudo o que o W16 Mistral representou desde o primeiro esboço", explica Jascha Straub, director do programa de personalização Sur Mesure.

"Uma experiência de condução incrível com a capota aberta, que presta homenagem ao carácter incomparável do motor W16, juntamente com detalhes que remetem para a rica herança da marca".

Tourbillon em produção

Terminado que está mais um capítulo glorioso na história da insígnia de luxo, o tiro de partida para uma nova era reflectiu-se na inauguração do ateliê La Manufacture na fábrica de Molsheim, onde será iniciada a produção do Bugatti Tourbillon.

A principal novidade está mesmo no sistema motriz híbrido plug-in, capaz de oferecer uma potência combinada de 1.800 cv, conseguido a partir dum V16 atmosférico de 8.3 litros de 1.000 cv e 900 Nm.

A secundá-lo estão três propulsores eléctricos, cada um com 250 kW (340 cv), com dois montados nas rodas dianteiras e o terceiro no eixo traseiro para proporcionar a tracção integral, alimentados por uma bateria de 25 kWh.

A tomar como certo os valores de aceleração avançados pela Bugatti, o Tourbillon é um verdadeiro dragster ao cumprir em dois segundos o sprint dos zero aos 100 km/hora.

Para chegar aos 200 km/hora, bastam-lhe cinco segundos, com o tempo de espera para bater nos 300 km/hora a atingir os dez segundos… e a velocidade máxima está libertada até aos 445 km/hora!.

Com uma produção limitada a 250 exemplares, o preço do hiper desportivo foi fixado nos 3,8 milhões de euros antes de impostos.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

BugattiBugatti W16 MistralBugatti Tourbillonhíbridoeléctrico
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