'The Dinner' celebra o Natal da Lamborghini em família

A Lamborghini volta a animar a quadra natalícia com uma consoada a preceito que celebra o trabalho dos seus trabalhadores e as histórias que viveram este ano nas fábricas de Sant’Agata Bolognese.

É já uma tradição esta curta metragem dedicada ao Natal, onde a construtora italiana expressa os valores e crenças fundamentais, explorando temas sociais relevantes que reflectem os princípios da marca.

Se The Snowball abordava em 2024 o poder das acções colectivas para eliminar o bullying, este ano a Lamborghini destacou no The Dinner as pessoas que contribuem todos os dias para a excelência dos seus super desportivos.

Os protagonistas são acompanhados neste vídeo por memórias que moldaram as suas paixões e trajetórias profissionais, que agora encontram uma nova expressão nos papéis que desempenham em Sant’Agata Bolognese.

