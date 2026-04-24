Nada como levar à Semana do Design de Milão um Urus SE muito especial: baptizado como "Tettonero" Capsule, esta edição limitada a 630 exemplares pode comportar mais de 70 personalizações imprimidas pelo Centro Stile da Lamborghini em parceria com o Ad Personam Studio.

''Tettonero'' Capsule é o Lamborghini Urus SE mais exclusivo de sempre

Arancio Xanto, Bianco Asopo, Grigio Telesto e Viola Pasifae, sem ignorar os inéditos Giallo Tenerife e Verde Mercurius, são os tons exteriores alinhados com um distinto Nero Shiny no tejadilho, pilares, asa traseira, saídas de escape e áreas inferiores da carroçaria.

A esta paleta cromática somam-se ainda as cores Arancio Borealis, Bianco Monocerus, Giallo Auge, Grigio Nimbus, Rosso Mars e Verde Mantis para realçarem o visual do super SUV.

São ainda dadas à escolha seis cores para as pinças de travão que se escondem atrás das jantes, que podem ser de 21 a 23 polegadas, com a opção de gravar na parte inferior das portas dianteiras o logótipo "63" que homenageia o ano da fundação da Automobili Lamborghini.

A personalização exclusiva prossegue com a fibra de carbono em elementos como o difusor, capas dos retrovisores laterais e divisor, material esse que se prolonga ao habitáculo com o logótipo do super SUV gravado no tabliê.

Fibra de carbono a bordo

Uma placa especial em fibra de carbono assinala o décimo aniversário do estúdio Ad Personam, assim como os mais de 20 anos desde que a Lamborghini lançou o seu programa de personalização mais exclusiva.

E depois são os elementos adicionais em fibra de carbono no túnel central, painel de instrumentos e revestimentos das portas, em combinação com o couro Dinamica e a microfibra Corsa-Tex.

O interior é definida por um Nero Ade com seis tonalidades contrastantes, podendo ser combinadas com os acabamentos na carroçaria em Viola Acutus, Bianco Leda, Giallo Quercus, Arancio Dryope, Verde Viper e Grigio Octans.

A personalização a bordo não se fica por aqui já que se podem incluir 12 cores adicionais para os bancos, encostos de cabeça e costuras dos tapeçaria.

Muito rápido como sempre

Este Urus SE "Tettonero" Capsule vê a sua postura ainda mais poderosa quando se carrega no botão de ignição para ouvir o V8 biturbo hibridizado de 4.0 litros antes de acelerar os seus 800 cv e 950 Nm debitados às quatro rodas.

A apoiá-los está um sistema eléctrico de vectorização para distribuir o binário de forma variável e contínua entre os dois eixos, com a transmissão automática de oito relações a combinar-se com o diferencial electrónico autoblocante nas rodas posteriores.

Ambos foram concebidos e calibrados para se adaptarem a qualquer condição de aderência e estilo de condução, oferecendo a máxima tracção e agilidade tanto nas curvas dum circuito como em trilhos off-road.

Graças a uma relação de peso-potência de apenas 3,13 kg/cv, o super SUV acelera dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, demorando 11,2 segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade de ponta de 312 km/hora.

Texto: P.R.S.

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