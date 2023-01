Tesla Model Y salva família em queda de penhasco com 75 metros de altura

Um casal com os dois filhos a bordo de um Tesla Model Y sobreviveu à queda do SUV de um penhasco com 75 metros de altura para o Oceano Pacífico.

O despiste aconteceu na manhã de segunda-feira, a 30 quilómetros a sul de São Francisco, na Califórnia.

Especialistas defendem que a sorte e a qualidade de construção do carro foram determinantes para os quatro ocupantes não terem sofrido mazelas de maior.

O insólito da história é que não terá sido um despiste azarado mas antes uma tentativa de suicídio do condutor, que não quis deixar a família para trás.

Todavia, o condutor terá subestimado a qualidade de construção do Model Y, que não virou no ar nem chocou de frente contra as rochas; caiu sobre as quatro rodas!

A teoria é avançada por um professor de engenharia mecânica da Universidade Estadual da Califórnia e especialista na reconstituição de acidentes.

Para José Granda, o SUV terá saído da estrada a cerca de 130 km/hora e a queda terá sido amortecida por pedras e areia.

"Há uma justificação para a família ter sobrevivido", explicou o académico ao canal televisivo NBC News.

A instalação das baterias no chassis provavelmente impediram que o Model Y se inclinasse para a frente, como faria um carro com um motor térmico.

"Os capotamentos tendem a ser muito mais letais do que as colisões frontais ou laterais" acrescentou Jingwen Yu, professor de engenharia mecânica da Universidade de Michigan.

E, apesar de as imagens mostrarem enormes danos no SUV, a sua integridade parece ter permanecido intacta.

Recorde-se que o Model Y da Tesla teve cinco estrelas nos testes do Euro NCAP, e a pontuação máxima do Insurance Institute for Highway Safety americano.

Todavia, nenhum carro está concebido para suportar um impacto como o que este SUV sofreu, como sublinhou um responsável deste instituto.

"Terá sido pura sorte", sublinha David Zuby, ressalvando, no entanto, que os carros tornaram-se muito mais seguros nas últimas três décadas.

Além de serem construídos com materiais mais resistentes, a "gaiola de segurança" do habitáculo está mais bem projectada.

