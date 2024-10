Tesla Model Y já tem sete lugares; saiba quanto custa

O renovado Tesla Model Y para sete ocupantes é já uma realidade na Europa para disputar este segmento cada vez mais concorrido dos "eléctricos" com essa capacidade.

Estreado no salão automóvel de Paris que decorre até ao final da semana, o SUV mostra-se mais prático do que nunca, com capacidades tecnológicas que se estendem até à terceira fila.

A solução é proposta como opção apenas na variante Long Range com tracção integral, e já tem os preços definidos para o nosso país.

Interior mais versátil

Com as primeiras entregas a poderem acontecer antes do final do ano, o Tesla Model Y torna-se ainda mais atractivo com a variante de sete lugares num habitáculo que ganhou mais versatilidade.

O acesso à última fila é feita com a inclinação e deslizamento dos assentos da fila intermédia; quando voltam à posição original, é notório o espaço diminuto para os ocupantes estenderem pés e joelhos.

Preservado ao máximo foi o espaço da bagageira, com 363 litros de capacidade, que sobe aos 753 litros com os dois bancos suplementares rebatidos, e a que se somam 117 litros no porta-bagagens dianteiro.

Mesma potência e autonomia

Sem qualquer evolução tecnológica face à variante de cinco ocupantes, o Model Y Long Range equipa um propulsor eléctrico em cada eixo, a dar a tracção integral, para 378 kW (514 cv) combinados.

Mantêm-se os 75 kWh úteis da bateria para um autonomia até 533 quilómetros quando equipados com jantes de 20 polegadas, aumentando até aos 565 quilómetros com rodas de 19 polegadas.

A capacidade de carregamento ultra-rápido continua a ser de 250 kW em corrente contínua, sendo de 11 kW em corrente alternada.

O Tesla Model Y Long Range é proposto a partir de 51.990 euros no nosso país, acrescendo mais 2.500 euros na solução de sete lugares, com as primeiras entregas na Europa a fazerem-se ainda este ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?