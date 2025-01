Tesla Model Y com visual mais futurista e autonomia alargada

O Tesla Model Y foi finalmente revelado na versão final, depois de ter sido "apanhado" em várias ocasiões a ser ensaiado na estrada, e até já abriu a carteira de encomendas na China.

Antes designado com o código Juniper, o SUV agora reactualizado sofreu um robusto rejuvenescimento por fora enquanto por dentro os acabamentos mais refinados não escondem o seu arsenal tecnológico.

Mais rápido e silencioso do que o antecessor, beneficia de novas ópticas horizontais, unidas por uma faixa luminosa LED inspirada na pick-up Cybertruck.

A dianteira adopta um desenho mais rectilíneo enquanto o capô completamente redesenhado passa a exibir nervuras nas laterais.

A traseira também foi revista, com os farolins mais escurecidos a estarem agora integrados numa espessa barra luminosa a toda a largura.

O Model Y também parece mais esguio do que o antecessor, como justificam os agora 4,80 metros de comprimento, realçados por novas jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas.

Interior redesenhado

A bordo as novidades concentram-se no sistema de iluminação ambiente integrado no ecrã multimédia, que é agora de 15,4 polegadas, e nas opções de revestimento em pele sintética branca ou preta.

O tabliê e os painéis das portas também foram redesenhados, assim como a consola central, que comporta para os passageiros dos bancos traseiros um ecrã de oito polegadas.

Os novos bancos dianteiros passam a ser ventilados, e, embora o SUV mantenha a configuração para cinco ocupantes, é provável que num futuro próximo seja lançada uma opção de sete lugares.

O chassis foi igualmente alvo da atenção dos técnicos da Tesla, com a recalibração da suspensão e o reforço do isolamento acústico com novos vidros.

E vai mais longe

O renovado Model Y é lançado primeiro no mercado chinês nas variantes RWD (tracção traseira) e Long Range AWD (tracção integral e autonomia alargada) mas as potências e binários não são avançadas.

A primeira versão propõe distâncias até 490 quilómetros entre carregamentos a 250 kW DC enquanto a segunda se alarga aos 590 quilómetros embora sem que sejam indicadas as capacidades das baterias.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora foram igualmente melhoradas, com o RWD a cumpri-las em 5,9 segundos e o Long Range AWD a fazê-lo em 4,3 segundos.

As primeiras entregas do rejuvenescido Tesla Model Y começam na Primavera nos mercados do sudeste asiático, ficando por saber a chegada aos concessionários europeus e por que preços.

