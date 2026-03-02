Tesla Model Y com sete lugares abre reservas; saiba quanto custa

Demorou o seu tempo mas finalmente já é possível reservar o Tesla Model Y de sete lugares na variante Premium Long Range com tracção integral para 600 quilómetros eléctricos graças à bateria de 75 kWh.

Apreçado a partir dos 55.490 euros no nosso país, o SUV assume obviamente dois propulsores, com os seus 378 kW (514 cv) a permitirem os zero aos 100 km/hora em 4,8 segundos.

A insígnia de Elon Musk anuncia uma capacidade mínima de 381 litros para a bagageira, elevada aos 894 litros com os dois bancos da última fila rebatidos, sem esquecer os 117 litros que se escondem sob o capô.

Como esperado numa variante premium, os bancos da segunda fila são rebatíveis por via eléctrica, com os passageiros da terceira fila a disporem de duas portas USB-C para carregar telemóveis ou outros dispositivos.

Todas as funções do SUV são acedidas através do conhecido ecrã multimédia de 16 polegadas ao centro do tabliê, com os ocupantes da segunda fila a disporem dum visor de oito polegadas para o entretenimento e a climatização.

Já com as reservas abertas, as primeiras entregas do Tesla Model Y Premium Long Range com tracção integral acontecem já em Abril.

