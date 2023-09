Tesla Model 3 renovado alarga autonomia até 678 km

Mais aerodinâmico, melhores acabamentos e autonomia alargada marcam a forte renovação do Tesla Model 3 revelado esta sexta-feira.

Passados que são seis anos sobre o modelo original, a berlina eléctrica, foi alvo de uma visível renovação estética por dentro e por fora.

As entregas dos primeiros exemplares na Europa começam ainda antes do final do ano, com a entrada na gama a manter-se nos 39.990 euros no nosso país.

Mais aerodinâmico

As mudanças no Tesla Model 3 percebem-se logo no desenho dos faróis e dos farolins, com novas assinaturas luminosas, e na renovação dos pára-choques.

Nota-se também o desaparecimento do logótipo da marca na porta da bagageira, que passa a ter a designação por extenso.

A decorar a carroçaria estão as novas cores Ultra Red e Stealth Grey, e jantes redesenhadas de 18 e 19 polegadas mais eficientes.

A construtora explica que estas alterações beneficiaram quer a estética, quer a aerodinâmica da berlina, que passou de CX 0,23 para 0,219.



Evolução a bordo

Um olhar demasiado rápido ao habitáculo pode indicar que se mantém inalterado mas certo é que há evoluções notórias.

Os painéis das portas, o tabliê e a consola central foram redesenhados, e a iluminação ambiente pode agora ser personalizada.

Percebe-se ainda uma maior qualidade nos materiais e nos acabamentos, com o isolamento acústico a ser melhorado à conta da instalação de vidros laminados.

O ecrã táctil multimédia mantém as 15,4 polegadas originais, enquanto atrás os ocupantes têm um novo visor para entretenimento ou controlar a climatização.

Uma das principais mudanças está na inclusão de um novo volante e a consequente eliminação das alavancas de selecção das marchas e dos "piscas".



A primeira função passa a ser seleccionada no ecrã central, enquanto a segunda se faz através de dois botões no volante.

Maior autonomia

Os sistemas motrizes e as baterias do Model 3 não mudaram mas, graças à melhoria aerodinâmica, as autonomias foram alargadas.

A variante com um motor eléctrico de 208 kW (283 cv) e bateria de 60 kWh passa a ter uma autonomia até 554 quilómetros com jantes de 18 polegadas.

Esse valor baixa para os 513 quilómetros se a berlina equipar rodas de 19 polegadas.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 6,1 segundos mas a velocidade máxima "caiu" de 225 para 201 km/hora.



Já o Model 3 Long Range, com dois motores eléctricos a darem 258 kW (351 cv) e bateria de 75 kW, consegue uma autonomia até 678 quilómetros.

Demora 4,4 segundos a chegar aos 100 km/hora mas, como no "irmão" menos potente, a velocidade de ponta baixou de 233 para os mesmos 201 km/hora.

O Tesla Model 3 será proposto no nosso país a partir de 39.990 euros, com a variante Long Range a começar nos 48.990 euros.

