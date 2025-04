Tesla em queda picada: vendas na UE caem 45%

Estão já a cimentar-se os piores receios para a Tesla: as vendas na União Europeia (UE) caíram 45% no primeiro trimestre do ano em termos homólogos.

A situação é tanto mais drástica já que o total de matriculações de carros 100% eléctricos aumentou em média 12%, informou esta quinta-feira a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

A empresa liderada por Elon Musk vendeu 36.167 veículos nos primeiros três meses do ano, contra 65.774 unidades no mesmo período de 2024.

Em relação a Março, a Tesla vendeu 13.860 carros na UE, contra 15.055 no mesmo mês do ano transacto, uma descida de 7,9% a contrastar com o aumento médio de 23,9% dos "elétricos" no mesmo período.

Os países com os maiores aumentos nas vendas em Março neste segmento foram a Letónia (+344%), Chipre (140%) e Espanha (68,9%), com Estónia (-29,3%) e França (-6,6%) a terem o pior registo.

No primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2024, as matrículas de automóveis de todos os tipos de motores no mercado único caíram 1,9%.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?