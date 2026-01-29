Tesla abandona Model S e Model X para apostar no robô Optimus

Foi uma decisão que há muito já parecia estar vaticinada: a Tesla vai deixar de fabricar os Model S e Model X já no próximo trimestre para focar-se com mais vigor na robótica.

É a confirmação da profunda mudança estratégica da empresa no anúncio feito por Elon Musk no último encontro com investidores, ao passar de um negócio centrado no hardware para outro apontado à inteligência artificial física.

A fábrica californiana de Fremont, onde são construídos aqueles dois "eléctricos", irá ser reconvertida para produzir o robô humanóide Optimus.

A decisão acaba por não ser uma surpresa face à queda significativa nas vendas globais de veículos Tesla em 2025, um ano que a própria empresa explica como catastrófico.

A confirmá-lo está a concorrência crescente de outras marcas automóveis, com a chinesa BYD a assumir-se como o maior fabricante mundial de veículos eléctricos ao registarum crescimento de 28% nas vendas em 2025.

Mesmo com as dificuldades por que está a passar no sector automóvel, a fabricante facturou 20,8 mil milhões de euros, ligeiramente acima do esperado por Wall Street, embora com uma queda anual de 3% nas receitas totais.

Projetos como o robô Optimus e o robô-táxi autónomo são agora as duas apostas de Elon Musk mesmo se estas tecnologias ainda não estão amplamente disponíveis nem capazes de gerarem lucros.

O Optimus deverá começar a ser produzido ainda este ano para ser colocado à venda em 2027, ao mesmo tempo que foi revelado um investimento de 1,7 mil milhões de euros na empresa de inteligência artificial xAI.

