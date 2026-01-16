 Pesquisa
Terminou acalmia: preços dos combustíveis voltam a subir na segunda-feira

16:35 - 16-01-2026
 
 
Terminou o período de acalmia nos preços dos combustíveis registados nas duas últimas semanas: segunda-feira espera-se um incremento de um cêntimo por litro na gasolina, com o gasóleo a aumentar 2,5 cêntimos/litro.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, no arranque da próxima semana o litro da gasolina simples 95 deverá subir para os 1,667 euros, com o gasóleo simples a elevar-se aos 1,560 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

