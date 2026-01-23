'Terminator 2' eléctrico de Arnold Schwarzenegger está à venda

Já lá vão quase dez anos quando Arnold Schwarzenegger colocou nas mãos dos técnicos da Kreisel Electric a conversão do seu Hummer H1 para ser alimentado a electrões e ser rebatizado como Terminator 2.

Pois agora a antiga "esponja de gasóleo" do ator e ex-governador da Califórnia está à venda no portal americano Classic Driver mas com o preço a ser revelado apenas por consulta aos interessados.

Neste protótipo eléctrico "derivado" do original de 2000 está um motor em cada eixo para um débito conjunto de 360 kW (489 cv) às quatro rodas, bem mais do que o oferecido pelo V8 diesel de 6.5 litros com 170 cv e 393 Nm.

A bateria de 100 kWh assente no chassis promete uma autonomia de 300 quilómetros… que deverá baixar para menos de 150 km em auto-estrada, tão "boa" é a aerodinâmica do Hummer H1.

Certo é que, nesta conversão, o 'Terminator 2' não perdeu nem o visual intimidante, nem as credenciais off-road; até dá para acelerar a uns máximos 120 km/hora para perceber quão depressa a capacidade da bateria desaparece!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?