Terceiro ''eléctrico'' da Toyota inspirado no Sport Crossover Concept

A Toyota apresta-se a revelar aquele que será o terceiro modelo a integrar a sua gama 100% eléctrica, depois do bZ4X lançado há dois anos, e do crossover Urban Cruiser que se estreou mundialmente no final de 2024.

Num aperitivo ainda pouco revelador das suas linhas, mesmo assim é possível perceber o perfil elevado da berlina em modo SUV coupé, em grande parte inspirado no Sport Crossover Concept revelado em 2023.

Outros detalhes inspirados no protótipo estão no capô longo e profundo e nas ópticas em forma de bumerangue, com a traseira definida pelo tejadilho descendente, mais pronunciado a partir do pilar B.

Embora o interior esteja em total segredo, a construtora nipónica promete espaço, conforto e versatilidade surpreendentes.

A mecânica tão pouco é conhecida mas assegurada está uma condução dinâmica: na noite de 11 de Março, todos os pormenores do novo "eléctrico" serão conhecidos.

