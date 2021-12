Poderia ter sido um dos super desportivos mais delirantes da Jaguar mas, infelizmente, nunca entrou na linha de produção.





Tem 1 milhão de euros a mais? Jaguar C-X75 de James Bond está à venda

Está agora à venda um dos sete protótipos construídos por "apenas" 1 milhão de euros, e tem como principal pedigree o facto de ter entrado no filme 007 – Spectre.

O Jaguar C-X75, desenvolvido em parceria com a Williams Advanced Engineering, surgiu pela primeira vez em 2010.

Principal novidade? O protótipo dispunha de quatro motores eléctricos, complementados por duas micro-turbinas a gás para evitar o peso excessivo das baterias.

Com uma potência combinada de 789 cv, em 2011 foi dado o tiro de partida para construir uma série limitada do super desportivo.

A motorização original foi "substituída" por dois propulsores eléctricos, um por cada eixo, ligados a um bloco turbo a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros.

Com uma autonomia em modo 100% eléctrico em redor dos 60 quilómetros, o desempenho em estrada prometia, já que o conjunto debitava 862 cv de potência e 1.000 Nm.

Face a tais números, o Jaguar C-X75 assegurava menos de seis segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima a bater nos 354 km/hora.

Felipe Massa, que em 2015 guiava pela Williams no Mundial de Fórmula 1, chegou mesmo a conduzir o bólide na abertura do Grande Prémio do México.

"Foi emocionante assumir o volante de um super carro usado num filme de James Bond", destacou, à altura, o piloto brasileiro, que teve na Cidade do México um dos cenários do filme.

Infelizmente, um ano depois, o projecto foi cancelado quando já tinham sido construídos sete protótipos devido à crise económica que assolou o planeta.

O exemplar em questão, com o chassis n.º 7, foi um dos sete protótipos a marcarem presença no filme 007 – Spectre. Todavia, em vez de dispor de uma motorização híbrida, tem antes um bloco V8 sobre-alimentado.

O Jaguar C-X75 está à venda no portal Simon Drabble Cars, no Reino Unido, a quem a marca britânica originalmente vendeu e com as revisões em dia.

Claro que os 1,025 milhões de euros que custa não está ao alcance de tods as bolsas mas também não é todos os dias que se pode ter um super desportivo guiado por James Bond.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?