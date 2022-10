Telemóvel ao volante: 1.000 infracções registadas numa semana

Cerca de 15.000 infracções, das quais 976 relativas ao uso do telemóvel, foram registadas na acção rodoviária Ao Volante, o Telemóvel Pode Esperar.

A campanha, que decorreu entre 3 e 10 de Outubro, envolveu a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP.

(GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu entre os dias 03 e 10 de outubro e pretendeu alertar os condutores para as graves consequências do uso do telemóvel durante a condução.

Durante as operações das forças de segurança naquele período foram fiscalizados presencialmente 57.840 veículos.

Em comunicado divulgado pela agência Lusa, as autoridades sensibilizaram 757 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas diversas mensagens que alertavam para os perigos do uso do telemóvel ao volante.

No período da campanha, foram registados 2.769 acidentes, menos 122 comparativamente ao ano passado

Deles resultaram 15 vítimas mortais (mais seis), 51 feridos graves (menos um) e 878 feridos leves (menos 65) do que no mesmo período homólogo.

Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga (2), Bragança, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Santarém (2), Lisboa, Setúbal (2) e Faro (3).

