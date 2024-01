Tecnológica tb.lx da Daimler Truck abre novo escritório em Lisboa

O estúdio de produtos digitais da Daimler Truck AG renovou a presença no nosso país com a abertura de um novo escritório no coração de Lisboa.

O novo espaço da tecnológica tb.lx, nascida em 2018, distribui-se por cinco pisos numa área total de 654 metros quadrados para 130 trabalhadores.

Este número de empregados representa um crescimento de 17% num ano, e uma taxa de retenção de 91%, cerca de 10% superior à média do setor.

A tb.lx é parceira estratégica de todas as marcas da Daimler Truck, onde se contam a Mercedes-Benz Trucks, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Fuso, BharatBenz, Setra e Rizon.

Para elas está a desenvolver produtos de software globais centrados nas áreas da mobilidade eléctrica, conectividade e experiência digital do cliente.

Estas soluções de transporte, que formam um ecossistema holístico em redor de camiões e autocarros, melhoram a eficiência, fiabilidade, sustentabilidade, segurança e simplicidade dos veículos para os seus utilizadores.

