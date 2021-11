Tecnologia do ano: Mitsubishi Eclipse Cross premiado no Japão

O novo Mitsubishi Eclipse Cross viu as versões actualizadas dos sistemas híbrido plug-in e Super-All Wheel Control (S-AWC) serem premiadas com o RJC – Tecnologia do Ano.

O galardão é uma das categorias dos prémios RJC – Carro do Ano 2022, organizado pela Conferência de Investigadores e Jornalistas da Área Automóvel do Japão (RJC).

A variante híbrida plug-in do Eclipse Cross apresenta um sistema de tracção integral permanente através do recurso a dois motores eléctricos.

A ele está conjugado o sistema de controlo dinâmico S-AWC, já presente no Mitsubishi Outlander híbrido plug-in.

Valorizadas pelos jurados foram as tecnologias que promovem o silêncio a bordo, as prestações estáveis e poderosas, as acelerações suaves e a manobra fácil do volante.

Esta é a quinta vez que a Mitsubishi conquista um prémio RJC – Tecnologia do Ano, com o último a ser ganho em 2014 pelo sistema híbrido plug-in do Outlander.

