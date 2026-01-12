A entrada da DS Automobiles na Fórmula E está a ser celebrada no salão automóvel de Bruxelas com um inédito Taylor Made N° 4 Concept idealizado por Taylor Barnard, piloto da DS Penske naquela competição.

Taylor Made Nº 4 Concept assume visão radical do novo DS Nº 4

Na base do protótipo está o óbvio SUV compacto mas agora coberto de apêndices aerodinâmicos a mostrarem todo o seu músculo.

Essa transformação radical ganha corpo na fantástica grelha frontal com um enorme N° 4 recortado, sem ignorar o generoso pára-choques decorado com um divisor digno dum super desportivo.

O tom futurista é reforçado pelas novos faróis pixelizados num carro de dimensões bem alargadas, detalhado pelos retrovisores digitais ou pela ausência dos puxadores das portas dianteiras, trocadas por puxadores em tecido.

Não está em vista a produção em série desta proposta mas, como tantos outros protótipos, poderá este ano ser "acelerada" virtualmente no videojogo Driving Empire da plataforma Roblox.

Titânio na base

A apoiar o Taylor Made N° 4 Concept estão quatro interpretações distintas baseadas no titânio, símbolo da competição e da exclusividade.

O cru Pure Titanium que pinta o exterior realça a precisão das linhas do protótipo, em contraste com o lacado Liquid Titanium, mas o destaque está mesmo no Craft Titanium.

Inspirado no mundo da competição automóvel, este tecido com aspecto de metal amassado substitui a fibra de carbono tradicional em áreas aerodinâmicas como a parte inferior da carroçaria, o divisor e o extractor de ar.

O preto profundo e intenso, assumido pelo Black Titanium no tejadilho e na asa traseira, completa o protótipo com uma personalidade bem radical.

Toques Light Gold, que identificam a DS Performance, e a assinatura da edição limitada DS Performance Line, estão presentes nos retrovisores, centros das rodas, emblema guilhochado do capô e assinatura do concept na lateral.

Já os apontamentos em violeta, que é também a cor preferida de Taylor Barnard, pontuam os comandos de abertura das portas, bem como os marcadores laterais com a inscrição Taylor Made N° 4.

O 77, que é o número da sorte do piloto da DS Penske na Fórmula E, aparece subtilmente no emblema do capô, assim como nos comandos de abertura das portas e na iluminação integrada no difusor.

Nova série na calha

Não há quaisquer dados técnicos sobre o novo protótipo da DS Automobiles, nem seria esse o objectivo, sendo antes uma montra de estilo e tecnologia que exalta as edições limitadas DS Performance Line dos DS 3, DS N° 4 e DS 7.

Dessa linha faz parte o "eléctrico" N°4 E-Tense, devidamente realçado por uma secção dianteira com os faróis LED verticais inspirados no protótipo DS E-Tense Performance.

A bordo são os materiais e acabamentos de alta qualidade, assim como a ergonomia para o condutor, a estarem em plano de destaque para uma experiência de condução intuitiva e envolvente apoiada em tecnologias avançadas.

Equipado com um motor de 156 kW (212 cv) e 343 Nm, a alimentá-lo está uma bateria de 58,3 kWh líquidos para uma autonomia combinada a roçar os 450 quilómetros.

Já a variante híbrida plug-in eleva a potência combinada dos anteriores 225 para 240 cv, mantendo o binário nos 360 Nm, passados às rodas dianteiras por uma caixa automática de sete relações.

O que não sofreu alterações foi o acumulador de 17,2 kW brutos para uma autonomia combinada até 81 quilómetros; a linha DS Performance Line do DS Nº 4 é completada pela variante micro híbrida de 145 cv e 230 Nm.

