''Taxa Zero ao Volante'': fiscalização na estrada arranca sexta-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam sexta-feira a campanha Taxa Zero ao Volante, que pretende alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool.

A iniciativa, que decorre até 5 de Outubro, irá integrar acções de sensibilização da ANSR, e operações de fiscalização pela GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As acções de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas portagens de Alverca (dia 1), na Maia (dia 3), junto à cadeia da Relação, no Porto (dia 4), e na Arrifana (dia 5).

Em comunicado conjunto divulgado pela agência Lusa, as três entidades recordam que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/litro.

Além disso, três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/litro, valor já considerado crime.

As autoridades frisam ainda que a condução sob a influência do álcool é um risco para todos, lembrando que uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l duplica o risco de sofrer um acidente grave ou mortal.

Segundo o mais recente relatório da ANSR, entre Janeiro e Julho foram registados 14.664 acidentes com vítimas em Portugal continental, de que resultaram 185 vítimas mortais, 1.044 feridos graves e 16.973 feridos ligeiros.

O documento diz ainda que, nos primeiros sete meses do ano, foram fiscalizados 65,2 milhões de veículos e que, nestas fiscalizações, foram detectadas 648,2 mil infracções (menos 12,6%), sendo mais de metade (58,1%) referentes a excesso de velocidade.

Recorde-se ainda que mais de 1600 condutores ficaram sem carta de condução desde a entrada em vigor do sistema "carta por pontos", e cerca de 4 mil perderam a totalidade dos pontos.

No relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária, a ANSR precisa que desde a entrada em vigor do sistema de carta por pontos, em Junho de 2016, e até final de Julho de 2021, 1.655 condutores ficaram com o seu título de condução cassado.

