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Tata Motors compra Iveco e cria quarto grupo mundial de veículos industriais

17:53 - 06-11-2026
 
 
Tata Motors compra Iveco e cria quarto grupo mundial de veículos industriais

Há um novo "gigante" mundial no mercado de veículos industriais: depois de já ter na sua "posse" a Jaguar e a Land Rover, a indiana Tata Motors oficializou na terça-feira, em Turim, a compra da italiana Iveco.

A operação irá dar origem ao quarto maior construtor do mundo em viaturas acima das seis toneladas, para competir num mercado em profunda transformação tecnológica e energética.

Com uma facturação de 21 mil milhões de euros e um volume de vendas próximo dos 590 mil veículos, a presença comercial do novo grupo passa a comportar mais de 130 países.

O novo grupo irá comportar mais de 73 mil trabalhadores em seis continentes, assim como 27 unidades de produção, 25 centros de pesquisa e desenvolvimento, e 9.300 pontos de venda e assistência.

Sinergias reforçadas

Certo é o desejo da Tata Motors em manter alguma continuidade: Turim continuará a ser a sede da Iveco, e as suas marcas, equipas e instalações industriais não irão sofrer mudanças, pelo menos nesta fase inicial.

O conglomerado indiano assume ainda a intenção de apoiar as estratégias e programas de investimento já empreendidos pelo grupo italiano, ao mesmo tempo que irá criar sinergias tecnológicas e industriais.

Com 89,42% das acções da Iveco, esta operação comercial é uma grande oportunidade para a Tata Motors, ao abrir-lhe as portas do mercado europeu de veículos industriais

Ao mesmo tempo, ganha o "saber fazer" e a notoriedade da Iveco no desenvolvimento de veículos pesados, assim como as tecnologias, plataformas e motorizações a ele associadas.

Essa complementaridade também irá facilitar a entrada de ambos os fabricantes em novos mercados, sem que para tal tenham necessariamente de desenvolver novas linhas de produtos para cada região.

Texto: P.R.S.

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