Tão dourado que até faz doer os olhos: Citroën Ami é agora um ''super carro''

A entrada em vigor da zona de emissões ultra baixas em 32 bairros londrinos já esta terça-feira está a levar alguns construtores automóveis a proporem soluções eléctricas inéditas.

Um dos exemplos mais exuberante é, sem dúvida, o renovado Citroën Ami "pintado" num fulgurante dourado que quase obriga a usar óculos escuros para mirá-lo.

Esta edição única ganha ainda mais personalidade ao lado das super bombas que circulam na baixa da capital do Reino Unido.

O quadriciclo eléctrico passeou-se nos últimos dias por zonas tão icónicas como Knightsbridge, New Bond Street, Mayfair ou Park Lane, e não ficou atrás dos Ferrari, Lamborghini ou Bugatti com que se cruzou.

O impacto visual ficou mais do que assegurado, com os transeuntes a preferirem tirarem fotografias ao lado do Ami de ouro do que a alguns dos super desportivos mais caros do planeta.

Basta atentar no olhar de surpresa do condutor de um BMW i8 amarelo fluorescente a ver as atenções a serem roubadas por este carro que nem sequer precisa de carta de condução para ser conduzido.

Este Citroën Ami exclusivo está a fazer parte, com mais seis "irmãos", de um périplo por sete cidades britânicas iniciado na última sexta-feira.

Cada um está revestido por uma película especial decorada pelo ilustrador Jenn Sparks, evidenciando os monumentos e as paisagens de cada uma das localidades que está a visitar.

