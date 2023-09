Talhado para as famílias: Renault estreia Grand Kangoo

Desengane-se quem julgava que os monovolumes tinham saído em definitivo do portefólio da Renault após a reconfiguração SUV do novo Espace.

Para o seu lugar entra o novíssimo Grand Kangoo, com três filas de bancos modulares e independentes para seis ou sete ocupantes.

Estreada esta terça-feira no salão automóvel de Munique, o modelo será proposto com motorizações a gasóleo e gasolina, sem esquecer a eléctrica.

Sem falta de espaço

Espaço a bordo é o que não falta no novo Grand Kangoo da Renault ou não tivesse ele crescido 43 centímetros face ao modelo convencional.

Os 4,91 metros que mede de comprimento transformam a carrinha num verdadeiro espaço lúdico para a família.

Com todos os bancos montados, a bagageira tem 500 litros de capacidade, que cresce para os 1.340 se retirada a terceira fila.

Ganham-se ainda mais 58 litros de arrumação com a gaveta deslizante Easy Life e os tabuleiros de arrumação sob o piso da segunda fila.

Se, mesmo assim, achar que falta espaço, basta desmontar a segunda fila e rebater o banco do "pendura" para chegar aos 3.750 litros.

Aliás, se for usada como carro de trabalho, nesta configuração gera um espaço de carga com 3,11 metros de comprimento desde a porta traseira.



E, nessa opção profissional, pode substituir a porta vertical envidraçada por duas articuladas com vidros, numa relação de 2/3 – 1/3, para facilitar o acesso

Se se optar pelo Grand Kangoo como carro de família, o acesso aos bancos traseiro é facilitado pelas portas laterais deslizantes com 82 cm de largura.

São mais 18 cm de comprimento face às do Kangoo convencional, a que se soma a ampla inclinação dos assentos da segunda fila para aceder à terceira.

O posto de condução é em tudo igual ao modelo de que descende, com um ecrã multimédia de oito polegadas e acabamentos de qualidade.

O painel de instrumentos de dez polegadas, no entanto, foi actualizado para incluir os dados próprios da variante 100% eléctrica.



Eléctrico em plano de evidência

A gama compreende a versão 1.3 TCe a gasolina de 130 cv e 240 Nm, alinhada com uma caixa manual de seis relações ou automática de sete velocidades.

O diesel não foi abandonado, patente na variante equipada com o bloco 1.5 Blue dCi de 95 cv e 260 Nm, mas o destaque vai mesmo para o E-Tech Electric.

A equipá-la está o mesmo propulsor eléctrico de 90 kW (122 cv) e 245 Nm que alimenta a Kangoo mais curta, alimentado por uma bateria de 45 kWh.

Composto por oito módulos independentes (e facilmente reparáveis segundo as palavras da marca), dá uma distância até 265 quilómetros com uma carga.

O modo Eco permite limitar a potência a 56 kW (76 cv) e a velocidade máxima a 110 km/hora para optimizar a autonomia.



Aliás, as várias combinações dos modos de condução e travagem regenerativa permitem obter seis estilos de condução diferentes.

E a maximização da autonomia é assegurada por um sistema de climatização regulado de dupla zona com bomba de calor.

São propostos dois tipos de carregadores, com o de 22 kW AC a conseguir carregar a bateria de 15 a 80% em 2h40.

Já o de 22 kW AC e 80 kW DC permite somar 170 quilómetros em apenas 27 minutos.

Qualquer uma das variantes motrizes do Renault Grand Kangoo é avançada com os equipamentos Authentic, Equilibre e Techno.

Ainda sem preços definidos, as encomendas arrancam antes do final do ano, com as primeiras entregas a estarem previstas para o início de 2024.

