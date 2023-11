É o modelo mais pequeno da Lexus mas tem todos os atributos de que precisa para vencer no competitivo segmento dos SUV urbanos.

Talhado para a cidade: Lexus LBX já tem preços e reservas estão abertas

O LBX traz como cartão-de-visita o facto de ser o primeiro modelo da insígnia japonesa concebido propositadamente para o mercado europeu.

Com 4,19 metros de comprimento, o crossover beneficia de um único sistema motriz híbrido capaz de desenvolver 136 cv e 185 Nm.

O crossover já tem preços para o nosso país e pode ser encomendado no portal da marca, com as entregas previstas para o primeiro trimestre de 2024.

"Primo" do Toyota Yaris Cross

As proporções do LBX são em tudo semelhantes às do Toyota Yaris Cross ou não fosse ele construído sobre a plataforma GA-B com as devidas alterações.

Ao contrário de outras propostas da Lexus, a grelha frontal já não é dominante enquanto a traseira ganha um arranjo diferenciado do "primo" do grupo nipónico.



E, a reforçar a jovialidade do crossover, são propostas nove cores sólidas, a que se somam opções bicolores com o tejadilho em preto.

Os 4,19 metros de comprimento e 2,58 metros de distância entre eixos asseguram a bordo um conforto de bom nível para um SUV urbano.

Peca apenas pelo tamanho do porta-bagagens, com uma capacidade de 332 litros.

À escolha estão seis níveis de equipamento – LBX, Elegant, Emotion, Relax, Cool e Cool+ –, que a marca define como "atmosferas".

Podem ser escolhidos diferentes materiais e cores para os estofos dos bancos e revestimentos dos painéis das portas.

Releva-se a ausência de qualquer tipo de pele, mesmo no volante, o que não impede o LBX de apresentar um bom nível na qualidade dos acabamentos.



Interior de qualidade

O interior muito moderno é caracterizado pelo painel de instrumentos de 12,3 polegadas (sete polegadas na versão de entrada) atrás do volante.

O sistema Lexus Link Connect de infoentretenimento inclui navegação online e admite actualizações remotas.

O sistema Hey Lexus, que compreende ordens de comando em voz natural, permite aceder a diversas funções do veículo.

Em termos de segurança e assistência ao condutor, beneficia dos mais evoluídos dispositivos incluídos na última geração do Lexus Safety System +.

Um único sistema híbrido

O Lexus LBX proposto com um sistema híbrido alia o motor eléctrico e a bateria auto-recarregável de nova geração a um bloco atmosférico de 1.5 litros.



Os 136 cv e 185 Nm combinados são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática E-CVT.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 9,2 segundos e os consumos combinados andam em redor dos 4,7 litros por cada centena de quilómetros.

Já foram revelados os preços para o crossover, que pode ser encomendado no portal nacional da marca. As entregas dos primeiros exemplares estão previstas para o primeiro trimestre de 2024.

Versão / Nível de Equipamento Preço LBX 34.950 euros Elegant 38.500 euros Emotion 41.500 euros Relax 44.000 euros Cool 44.350 euros Cool + 47.500 euros

