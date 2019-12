T.50 de Gordon Murray promete assustar na estrada

Vai custar mais de 2,7 milhões de euros e só serão produzidas 125 unidades: uma centena para circular em qualquer estrada e 25 para as pistas de competição. O primeiro híper carro deverá ser entregue no início de 2022 ao abonado proprietário.

Trata-se do novíssimo T.50, que a Gordon Murray Design pretende começar a construir a partir de 2021 na fábrica de Dunsfold.

Com três lugares e posição central de condução, o híper bólide combina as qualidades únicas de duas das criações icónicas de Gordon Murray: o seminal McLaren F1 de 1992 para três ocupantes e o Brabham BT46B, que correu no Mundial de Fórmula 1 de 1978, até a equipa ter sido obrigada a retirá-lo da competição face à oposição dos rivais.

Todas as especificações que irão reforçar o aerodinamismo do T.50 estão a ser afinadas em parceria com a Racing Point Formula 1, anteriormente conhecida por Force India.

Para além de beneficiar da experiência dos engenheiros da equipa, mais importante é que a Gordon Murray Design poderá usar modelos em escala real no túnel de vento que a Racing Point Formula 1 tem em Silverstone, no Reino Unido, para refinar o revolucionário pacote aerodinâmico activo do T.50.

O recurso mais impressionante é a ventoínha eléctrica que está montada na traseira, para extrair rapidamente o ar debaixo do híper carro, aumentando radicalmente a força e a aderência.

O dispositivo aerodinâmico poderá ser configurado em seis modos diferentes, dois dos quais automáticos, sendo os restantes configuráveis de acordo ao tipo de condução que se pretende imprimir ao T.50.

O selector Auto optimiza o uso da ventoínha, associada ao spoiler traseiro e aos difusores da parte inferior da carroceria. A função Brake abre os spoilers e aciona o ventilador, aumentando a estabilidade e resistência do bólide a alta velocidade.

Uma novíssima carroçaria de fibra de carbono irá albergar um motor V12 aspirado de 4.0 litros com 659 cv construído pela Cosworth, com um boost até aos 690 cv.

Perto da velocidade máxima, o efeito produzido pela entrada de ar por indução montada no tejadilho, permite aumentar a potência do T.50 até aos 710 cv.

A transmissão às rodas traseiras será feita através de uma transmissão manual de seis velocidades construída pela Xtrac.

O motor está concebido para trabalhar até às 12100 rotações, com 12400 de limite máximo, o que tornará o T.50 o híper carro com maior número de revoluções por minuto alguma vez construído.

