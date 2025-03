T03 citadino ou C10 familiar? Os preços da gama da Leapmotor

É mais uma insígnia chinesa a assentar arraiais no nosso país mas agora pelas mãos da Stellantis, detentora de uma dezena e meia de marcas da qual fazem parte a Peugeot, Opel e Citroën.

A liderar a oferta a partir de Abril está o C10, um "eléctrico" apontado ao segmento D-SUV com características premium e 420 quilómetros de autonomia.

A gama é completada pelo também 100% electrificado T03, um compacto próprio para o trânsito urbano capaz de percorrer até 265 quilómetros entre carregamentos.

Já com preços definidos para ambos, confirmada para os próximos três anos está ainda o alargamento da gama com cinco modelos electrificados.

A reforçar a presença da Leapmotor em território nacional está uma rede composta por seis concessionários e reparadores autorizados em outras tantas cidades.

C10 ambicioso

"Esticado" até aos 4,74 metros de comprimento para uma distância entre eixos de 2,83 metros, o Leapmotor C10 assume-se como um SUV familiar ambicioso face à concorrência.

Mesmo se se encontram muitas semelhanças na estética com os rivais que povoam as estradas do Velho Continente, a proposta em causa assume uma qualidade premium mais elevada pelo preço pedido.

A construção por fora e por dentro é rigorosa; no habitáculo saúdam-se os estofos suaves dos bancos e o generoso espaço para as pernas para quem se instala atrás, mas a bagageira só oferece 435 litros.

O ambiente tecnológico está patente no painel de instrumentos de 10,25 polegadas, alinhado com um ecrã multimédia de alta definição com 14,6 polegadas para o infoentretenimento.

Irritante pode ser a ergonomia para o condutor menos habituado aos "eléctricos" concebidos no Império do Meio, com os cinco botões no volante a assumirem múltiplas funções.

Até 420 km entre cargas

Proposto nos acabamentos Style e Design, a equipar o C10 está um propulsor de 160 kW 8218 cv) e 320 Nm passados às rodas traseiras.

A velocidade máxima está limitada a 170 km/hora, bastando-lhe 7,5 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

A bateria de 69,9 kWh dá ao SUV até 420 quilómetros de autonomia, com o recarregamento de 30 a 80% a fazer-se em cerca de 30 minutos a 83 kW DC; o carregador de bordo admite corrente alternada até 6,6 kWh.

Um dos principais trunfos anunciados pela marca é a integração dum sistema completo de apoio à condução.

São 17 funções de assistência, destacadas pela travagem de emergência avançada, manutenção de faixa, detecção de ângulo morto, e controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro.

Comporta ainda inteligência artificial que "aprende" e se "adapta" aos hábitos de condução do utilizador, melhorando constantemente as estratégias do software para optimizar o desempenho do SUV.

Bem equipado de série

O C10 é proposto no acabamento Style a partir de 37.400 euros, com o Design a elevar o preço para 38.900 euros.

A versão que dá entrada à gama compreende de série bancos à frente com regulação eléctrica, climatização automática bizona, ópticas LED à frente e atrás, e tecto de abrir panorâmico.

Sensores traseiros de estacionamento com câmara panorâmica a 360 graus, 12 sensores no apoio à condução, e jantes em liga leve de 18 polegadas completam a oferta.

O topo de gama acrescenta bancos em couro de silicone, com ventilação e aquecimento, e um sistema de iluminação ambiente personalizável, a que se somam rodas de 20 polegadas.

T03 para a cidade

Apontado a uma condução iminentemente urbana está o Leapmotor T03, definido pelos seus 3,62 metros de comprimento, 2,40 metros a separar os dois eixos, e uma bagageira com 210 litros de capacidade.

No campo estético, o T03 está longe de revolucionar o segmento, mesmo se apresenta um espírito jovial definido à frente e atrás pelas ópticas arredondadas com tecnologia LED, e pelas jantes de 15 polegadas.

O interior é sóbrio e muito pragmático, e se os plásticos duros estão espalhados por todo o habitáculo, a sua montagem é particularmente rigorosa.

É no campo tecnológico que o citadino se destaca, assumido pelo painel de instrumentos de oito polegadas que interage com o ecrã multimédia de 10,1 polegadas.

O acesso às funções infoentretenimento é fácil e intuitivo, com os controlos no volante multifunções e os comandos vocais a garantir uma experiência de condução segura e confortável.

Bluetooth, rádio digital DAB, navegação GPS, duas portas USB, sensores de estacionamento à frente e atrás, câmara traseira e tejadilho panorâmico (que não abre) são alguns dos equipamentos de série.

Apoios à condução avançados

A alimentar o T03 está um grupo propulsor eléctrico desenvolvido pela Leapmotor de forma totalmente autónoma, suportado por uma bateria de 37,3 kW para uma autonomia combinada até 265 quilómetros.

Com um carregador de bordo de 6,6 kW para recargas em corrente alternada, os carregamentos de 30 a 80% da capacidade do acumulador demoram 36 minutos a 48 kW em corrente contínua.

O motor de 70 kW (95 cv) e 158 Nm faz dele um carro ágil no trânsito urbano, mesmo se os arranques do zero aos 100 km/hora demoram quase 13 segundos.

Apoiado nos modos de condução Eco, Standard e Sport, também a direcção pode ser regulada em três níveis, embora em ambos os casos seja necessário recorrer sempre ao multimédia para seleccioná-los.

Ao nível de "eléctricos" de segmentos superiores está a possibilidade de contar-se até dez funções de assistência à condução suportados por três câmaras e cinco radares.

Alerta de saída e assistência de manutenção de faixa, controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro, e aviso de colisão frontal com travagem automática de emergência são algumas das suas valências.

O Leapmotor T03 é proposto apenas no acabamento Style com um preço de partida de 19.600 euros, e, à semelhança do C10, poderá ser encomendado a partir de Abril.

