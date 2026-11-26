Desapareceu do catálogo europeu no início de 2025 para apresentar-se nesta terceira geração como um citadino puramente eléctrico.

Suzuki Ignis ''regressa'' à Europa como 'kei car' eléctrico

Em causa está o novíssimo Suzuki Ignis, revelado mundialmente na quinta-feira, segundo uma concepção em tudo semelhante aos kei car como exemplo da electromobilidade acessível.

Desenvolvido sob o conceito Easy to Switch, de fora ficam as motorizações micro híbridas e a tracção integral que equipavam o antecessor.

A distribuição europeia do primeiro "elétrico" urbano da insígnia japonesa irá acontecer a partir do próximo Verão, com os preços a serem revelados mais perto da data da abertura das reservas.

Citadino mais compacto…

Depois do e-Vitara, a Suzuki alarga a gama eléctrica com uma proposta bem mais compacta… tão compacta que reduz os 3,70 metros de comprimento da geração anterior para uns curtos 3,57 metros.

Apontado a um segmento A cada vez mais animado, este kei car à europeia segue as principais linhas estéticas do e-Sky lançado recentemente no Japão, mesmo se tenham sido desenvolvidos em separado.

Ganha mais 17 cm de comprimento face ao "irmão" nipónico, com a largura a fixar-se nos 1,57 metros (+ 8 cm) e a altura nos 1,64 metros, para responder às exigências europeias em termos de segurança.

… com espaço optimizado…

Os 2,46 metros que separam os eixos asseguram o espaço necessário para quatro ocupantes mas não se sabe o tamanho da bagageira, e se o banco traseiro é deslizante como acontecia no Ignis antigo.

A optimização do espaço a bordo deve-se, principalmente, à plataforma Heartect-E em que também é construído o eVitara, com a bateria integrada sob o piso a permitir uma estrutura leve e de elevada rigidez.

"Calçado" com jantes de 15 polegadas, a manobrabilidade na cidade deverá ser também um dos seus pontos fortes graças a um raio de viragem com uns mínimos 4,5 metros.

A dominar a "decoração" interior está um ecrã duplo para a instrumentação e o infoentretenimento, com o selector de marchas na consola central a "impedir" o bom acesso aos comandos do rádio e da climatização.

… e autonomia até 260 km

A tracção às rodas dianteiras do Suzuki Ignis é dada pelo motor de 67 kW (91 cv) e 133 Nm alimentado por uma bateria LFP de 26 kWh, da qual não se conhece a autonomia, para um peso de 1.080 quilos em vazio.

A distância combinada, no entanto, deverá cifrar-se próxima dos 260 quilómetros, com os carregamentos AC a 7,4 kW ou 3,7 kW a fazerem-se em quatro ou oito horas, ou em menos de 30 minutos a 50 kW DC.

A construtora explica, no entanto, que o citadino comporta tecnologias próprias para melhor recuperar energia, como é exemplo o sistema de travagem hidráulica regenerativa.

Um servofreio eléctrico e a função Easy Operation Pedal favorecem ainda o funcionamento natural do travão, que a Suzuki destaca com sensações familiares para os condutores habituados a carros a gasolina.

Texto: P.R.S.

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