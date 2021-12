Surpresa: preços dos combustíveis podem cair até 8 cêntimos na segunda-feira

Deverá ser a maior descida do ano nos preços dos combustíveis que os automobilistas irão encontrar segunda-feira nos postos de abastecimento, de acordo com o Jornal de Negócios.

O gasóleo simples poderá registar uma descida até cinco cêntimos no preço, ficando-se nos 1,47 euros por litro.

A queda da gasolina simples 95 poderá ser ainda mais pronunciada, na casa dos oito cêntimos, com o preço a situar-se nos 1,636 euros por litro.

Estas descidas, se se confirmarem na segunda-feira, acompanham a baixa do preço do barril de petróleo na última semana.

Esta tendência, no entanto, já foi corrigida para cima nos mercados internacionais nos dois últimos dois dias.

Bastou os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) dizerem que, mesmo colocando mais crude no mercado em Janeiro, poderão ajustar a oferta se a procura diminuir.

Em Nova Iorque, o petróleo da West Texas Intermediate subiu 3,29% para os 68,69 dólares por barril esta sexta-feira.

O brent, que é referência para o nosso país ficou-se nos 72,16 dólares por barril, após uma subida de 3,57%.

Os cálculos do Jornal de Negócios baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

Os dados disponíveis para o matutino de economia só estão disponíveis até quinta-feira, quando falta um dia de negociação.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?