É um dos regressos mais aguardados para quem gosta de guiar um "jipe" de cabelos ao vento: seis meses após as primeiras imagens do Classe G conversível, a Mercedes-Benz volta à carga nas redes sociais… mas agora de capota aberta!

Surpresa: Mercedes-Benz Classe G já anda sem capota!

Uma maneira nada subtil de anunciar que o descapotável de grandes dimensões fará em breve o grande regresso à gama da insígnia germânica, quase uma década após a despedida desta variante lançada originalmente em 1979.

As dúvidas sobre o que poderá estar debaixo do capô parecem estar quase dissipadas só de ver os escapes duplos a saírem das laterais, ao ponto de quase nem se reparar na grelha pan-americana e nas generosas entradas de ar no pára-choques.

À partida deverá ser o micro híbrido V8 biturbo de 4.0 litros da AMG que equipa o G 63, o que significa 585 cv e 850 Nm às quatro rodas para este "tijolo sobre rodas" em apenas 4,4 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Resta saber se essa será a única opção motriz ou se no programa está igualmente uma solução 100% eléctrica, mesmo se a construtora tenha avançado desde o primeiro momento de que este Classe G se trata duma edição com tiragem limitada.

Texto: P.R.S.

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