Como guardar em segredo as imagens dum carro até à estreia oficial ao público quando são os próprios "trabalhadores" da marca a estragar a surpresa?

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Pois no primeiro dia de 2026 surgiu na conta Instagram do próprio director de design da DS Automobiles a primeira curta metragem do futuro DS Nº 7, embora camuflado de maneira virtual.

Mesmo assim, no vídeo avançado por Thierry Metroz percebe-se a silhueta, assim como vários detalhes de estilo deste SUV que poderá chegar na Primavera às estradas europeias.

Na sua base estará a plataforma STLA Medium em que é já construído DS N° 8, assim como os recentes Citroën C5 Aircross, e Peugeot 3008 e 5008, para um comprimento que deverá roçar os 4,70 metros.

A fazer fé nas primeiras imagens, o DS Nº 7 terá um estilo mais sofisticado do que o antecessor, com as superfícies mais suaves a serem definidas por uma dianteira maciça e um capô achatado, sem esquecer os faróis afilados.

Rodas semi-sólidas, puxadores das portas retrácteis e vidro traseiro inclinado, emoldurado pela asa que prolonga a linha do tejadilho, mostram a atenção dada à aerodinâmica.

O desenho do habitáculo deverá ser em tudo semelhante ao do DS Nº 8, o que significa que deverá comportar o volante de quatro raios em X e o ecrã multimédia de 16 polegadas… e a quase ausência de botões físicos!

À partida a nova proposta deverá equipar soluções motrizes híbridas plug-in, micro híbridas e eléctricas, com esta última opção a debitar potências de 230 a 350 cv para uma autonomia máxima a superar os 700 quilómetros.

