Há pouco mais de um ano, a Morgan surpreendeu os fãs dos seus "vetustos" roadsters com um futurista Supersport de 340 cv e 500 Nm debitados por um biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha concebido pela BMW.

Supersport 400 é o Morgan mais potente (e rápido!) de sempre

Não "satisfeita" com o resultado final, a construtora britânica decidiu deitar "mãos à obra" para emocionar ainda mais o descapotável.

Supersport 400 é o nome do bólide com que a Morgan assinala a passagem inédita dos 400 cv de potência por um dos seus modelos desportivos.

Rápido como um super carro

Apoiado no mesmo bloco turbocomprimido, debita 408 cv e 500 Nm às rodas traseiras através duma caixa automática de oito relações com diferencial autoblocante, para "correr" em 3,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Os "leves" 1.170 quilos que pesa, ao evoluir da mesma plataforma CXV em alumínio do Supersport original, dão um contributo essencial para essa rapidez, reforçado pelos 290 km/hora que tem de velocidade de ponta.

Face a tal poder na estrada, a Morgan equipou o Supersport 400 com uma suspensão regulável, apoiada numa geometria e calibração específicas dos amortecedores Nitron, para uma condução ainda mais precisa e dinâmica.

Soma-se ainda um novo sistema de escape activo de alto desempenho que lhe confere a necessária e ruidosa banda sonora quando se toca no pedal do acelerador.

Estética mais refinada

Entradas de ar no topo dos guarda-lamas dianteiros, acabamento em preto brilhante na parte inferior da carroçaria, e novas jantes forjadas de 19 polegadas "calçadas" com pneus Michelin Pilot Sport 5 distinguem o visual do roadster.

Já o habitáculo focou-se ainda mais num conforto distinto ao promover novas opções em Alcantara para os estofos e revestimentos, sem esquecer o novo selector de marchas em alumínio a reforçar o espírito artesanal da Morgan.

Claro que, sendo um descapotável tão exclusivo, o Supersport 400 está longe de ser barato: cada exemplar arranca nos 140 mil euros antes das devidas personalizações; a produção arranca já em Maio.

Texto: P.R.S.

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