Super EV Concept: Honda já testa citadino eléctrico em Londres

Desprezado até há um par de anos, o segmento A em modo eléctrico está a ganhar tracção nas principais insígnias automóveis: a Honda é o exemplo mais recente com a estreia dum citadino no Festival de Velocidade de Goodwood que irá decorrer de 10 a 13 de Julho.

Já em "rodagem" nas principais ruas de Londres, mas sem qualquer informação técnica a acompanhá-lo (nem data de lançamento!), o Super EV Concept define-se pelas formas compactas para maximizar o espaço a bordo.

O capô horizontal choca em contraste com a porta vertical da bagageira, com a "robustez" do projecto a afirmar-se nos guarda-lamas alargados, enquanto os faróis redondos recordam o efémero Honda e, embora neste protótipo estejam "cortados" na parte superior,

A presença do construtor no evento britânico não se resume ao citadino eléctrico: num pavilhão inspirado no mundo do cinema irão estar o Honda 0 e o Civic Type R Ultimate Edition, enquanto a honra de acelerar na rampa de velocidade será dado ao futuro Prelude.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?