Suite N.° 4: o Renault 4L reinventado

O Renault 4L está a celebrar 60 anos em 2021 e nada melhor do que reinventar o icónico modelo com uma proposta que mostra toda a sua versatilidade.

A marca francesa aliou-se ao designer Mathieu Lehanneur e dessa ligação nasceu o Suite N.° 4, um "eléctrico" directamente inspirado na suite de um hotel de luxo nómada.

Mantidas neste protótipo foram as linhas e dimensões do Renault 4L, mas com um toque bem mais radical.

A secção traseira e a porta da bagageira foram substituídas por janelas de policarbonato para maior transparência e iluminação.

Os painéis solares transparentes no tejadilho deixam passar a luz e ajudam a carregar a bateria do carro.

A frente ostenta as mesmas luzes do modelo original, com a grelha em alumínio polido a ser uma ode à evasão.

Por dentro, Mathieu Lehanneur decidiu criar um ambiente com os materiais próprios de uma casa, e aliar os requisitos técnicos do automóvel à sofisticação da "arte de viver" francesa.

Os bancos e os painéis são estofados com um enérgico veludo amarelo, com o espaço nas a ser com um tecido chenille espesso contrastante.

Reforços e almofadas completam o porta-bagagens, que foi transformado numa salão móvel para gozar a vida ao ar livre.

A experiência é finalizada por uma bancada de madeira que desliza como uma gaveta e pode ser extraída para proporcionar um assento protegido quando a escotilha for aberta.

"O Suite N.° 4 é uma nova experiência de mobilidade; queria fundir os mundos dos carros e da arquitectura para criar um quarto de hotel ao ar livre", explicou Mathieu Lehanneur.

"Ainda melhor do que a mais requintada suíte palaciana, o carro está exactamente onde você deseja estar, seja à beira-mar, no meio do campo ou a passear pela cidade".

O Renault Suite N.° 4 foi apresentado na leiloeira Christie’s na última sexta-feira e exibido no centro de Paris no fim-de-semana.

