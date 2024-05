Sucesso em crescendo: MG supera 2.000 novas matriculações

Há três semanas, a Salvador Caetano Auto "explicou" ao mercado que, em menos de um ano a representar a marca no nosso país, já vendeu mais de 1.000 viaturas.

Agora foi a vez da MG Motor Portugal confirmar o sucesso das insígnias chinesas no território nacional, ao anunciar esta semana que superou a matriculação de 2.000 novas viaturas do grupo SAIC.

Um crescimento inestimável tendo em conta que, no final do ano passado, a distribuidora portuguesa já tinha atingido o milhar de unidades vendidas.

Tendo o MG4 Electric como figura de proa numa gama composta por modelos 100% a gasolina, híbridos plug-in e totalmente eléctricos, as atenções viram-se para o novo MG3 Hybrid+.

A compor o sistema motriz do hatchback está um bloco a gasolina do ciclo Atkinson de 1.5 litros, com 102 cv e 128 Nm.

A ele está ligado uma caixa automática de três velocidades, um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 250 Nm, um gerador e uma bateria de 1,83 kWh.

Os 195 cv que o conjunto debita fazem deste compacto um desportivo "disfarçado" – zero aos 100 km/hora em oito segundos –, com um consumo médio a rondar os 4,4 litros por cada centena de quilómetros.

O MG3 Hybrid+ deverá chegar aos concessionários nacionais antes do Outono, ficando por definir os preços para cada um dos níveis de acabamento Standard, Comfort e Luxury.

