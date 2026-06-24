Substituto do Ceed: K4 assume visual ''eléctrico'' da linha Kia EV

Já não era sem tempo: aquele que será o substituto definitivo do Kia Ceed abre por fim as encomendas nacionais, já com os preços definidos para os formatos hatchback e Sportswagon; de fora fica a berlina dedicada ao mercado americano.

Apontado ao segmento C, o K4 assume-se como um compacto familiar assente na filosofia estética Opostos Unidos que tem definido os mais recentes modelos da gama eléctrica EV da insígnia sul coreana.

O primeiro exemplo é distinguido pelos 4,44 metros que tem de comprimento, enquanto a carrinha é "esticada" aos 4,70 metros, sendo iguais os 1,85 metros de largura por 1,44 de altura.

O efeito "tejadilho flutuante" dado pelo pilar C, numa fusão feliz com o portão da bagageira, realça ainda mais a originalidade do K4, enquanto os puxadores ocultos nas portas posteriores reforçam a fluidez geral.

Com e sem apoio eléctrico

Com a gama a comportar apenas dois acabamentos, a linha Tech assume o motor triclíndrico 1.0 T-GDI de 115 cv e 200 Nm combinado com uma caixa manual de seis relações.

Diferenciada por um visual mais desportivo está a variante GT-Line apoiada no mesmo bloco mas com apoio eléctrico de 48 volts, e associado a uma caixa automática DCT de sete relações.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora ficam-se em redor dos 12 segundos, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 186 km/hora.

Praticamente equivalentes são os consumos combinados em ambas as versões, ficando-se pelos 5,9 a 6,1 litros/100 km no "puro" térmico, baixando para 5,7 a 6,0 litros/100 km no micro híbrido.

Painel a "perder" de vista

O habitáculo do K4 assume o mesmo estilo dos "eléctricos" mais recentes da Kia, logo evidente no visor de 29,9 polegadas a juntar a instrumentação, o infoentretenimento e a climatização, sem esquecer os botões físicos para as funções mais comuns.

O espaço é generoso quanto baste, principalmente para quem viaja atrás graças aos 2,72 que separam os dois eixos, num ambiente definido pela qualidade dos materiais e dos acabamentos.

E, como familiar que se assume, a bagageira do hatchback tem 438 litros de capacidade na motorização puramente térmica, baixando para 328 litros no micro híbrido devido à bateria; o Sportswagon propõe 604 ou 482 litros na mesma ordem.

Apoios completos à condução

Actualizações remotas, streaming de música, conectividade Wi-Fi e assistente vocal com inteligência artificial fazem parte do pacote tecnológico Kia Connect de série.

Muito bem equipado nas soluções de conforto, assume de série câmara traseira, sensores de estacionamento, luz e chuva, cruise control "inteligente" e ópticas com tecnologia LED.

Na segurança e assistência integra uma longa lista de equipamentos de série, onde nem sequer falta no sistema de condução semi-autónoma a função de paragem do veículo se o condutor não reagir aos alertas.

Versão Preço Campanha "Chave na Mão" Empresas 1.0 T-GDi 6MT Tech Desde 30.500 euros 28.490 euros x x x x x x x 1.0 T-GDi Mhev 7DCT GT-Line Desde 35.000 euros 32.490 euros x x x x x x x 1.0 T-GDi 6MT Tech Sportswagon Desde 32.000 euros 29.990 euros Desde 28.330 euros 1.0 T-GDi Mhev 7DCT Tech Sportswagon Desde 35.000 euros 32.990 euros Desde 30.813 euros

Texto: P.R.S.

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