A Subaru aproveitou o recente salão automóvel de Los Angeles para revelar a sexta geração do seu Impreza.

Subaru Impreza renovado: da lenda dos ralis fica apenas o nome

Infelizmente, para os adeptos do Mundial WRC, este "desportivo" destinado primeiro ao mercado americano está longe da lenda que construiu nos ralis.

Com 4,48 metros de comprimento por 1,78 de largura e 1,48 de altura, para uma distância entre eixos de 2,67 metros, o modelo é proposto apenas como hatchback de cinco portas; ignorada fica a variante de três volumes.

A plataforma global da Subaru em que é montado, agora mais leve e mais rígida em 10% face à versão que agora substitui, dá-lhe um comportamento mais apurado em estrada, de acordo com a insígnia japonesa.

O interior é marcado ao centro do tabliê por um ecrã táctil de 11,6 polegadas montado na vertical, apoiado pelo sistema Starlink Plus da Subaru.

Já os sistemas de segurança e apoio ao condutor, agrupados sob a designação EyeSight, estão mais evoluídos para reconhecerem situações de risco.

O servofreio é accionado de forma eléctrica, o que também permite maior integração com os assistentes da condução.

Desportivo mas pouco

Mantida no Subaru Impreza é a arquitectura dos motores boxer atmosféricos de quatro cilindros, com injecção directa, montados de forma longitudinal à frente do eixo dianteiro, e a tracção às quatro rodas

A entrada na gama faz-se com o bloco de 2.0 litros, capaz de debitar 154 cv de potência e 197 Nm de binário máximos.

Para a versão desportiva RS fica o motor mais poderoso, com 2.5 litros de cilindrada, para uma potência e binário de 185 cv e 241 Nm, respectivamente.

A ambos os motores está associado a uma caixa automática Lineartronic de variação contínua mas, nos níveis Sport e RS, ganha um modo manual para engrenar as oito relações através das patilhas atrás do volante.

A versão mais vitaminada ganha toques desportivos específicos como as jantes em liga leve de 18 polegadas com acabamento em cinzento escuro, pormenores em preto e logótipos específicos a distingui-lo.

O interior destaca inserções decorativas a imitar a fibra de carbono, bancos revestidos em tecido preto e vermelho, e pedais em alumínio.

O Subaru Impreza chega aos Estados Unidos em Abril mas será difícil ser lançado no nosso país, onde a marca já não é vendida há vários anos.

