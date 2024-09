O Volkswagen ID.3 GTX tem mais uma variante muito especial mas desanimem-se os fãs do hot hatchback eléctrico porque a produção está limitada apenas a… um exemplar!

Suar ou gelar? Volkswagen ID.3 GTX ganha especial Fire+Ice

Afinal, o Fire+Ice não é mais do que uma criação única feita em parceria com a Bogner, numa homenagem ao especial Fire and Ice do Golf Mk2 que se transformou num sucesso inesperado nos anos 90.

O modelo foi uma das estrelas do ID. Meeting que a construtora alemã organizou na última semana em Locarno, na Suíça.

De fora fica a sua comercialização para já, o que não deixa de ser uma pena já que seria uma bem-vinda lufada de ar fresco para a gama.

Roxo releva potência

O ID.3 GTX Fire+Ice exibe por fora um exclusivo Electric Violet pintado em três camadas, com o efeito de micro esferas em vidro.

Essa tonalidade, que vai do azul escuro ao roxo, passando mesmo pelo preto segundo o ângulo de visão, entra em contraste com a faixa anodizada Flaming Red que emoldura o tejadilho.

O espírito desportivo é ainda realçado pela película Fire+Ice em mate transparente nas portas dianteiras, e pelas jantes em liga leve de 21 polegadas com pintura anodizada azul e acabamento brilhante.

Já o logótipo original que distinguia o Volkswagen Golf dos anos 90 dos seus semelhantes adorna o pilar B e a asa superior que prolonga o tejadilho.

Visual inédito a bordo

Se por fora o hot hatchback não deixa ninguém indiferente, é no habitáculo que as transformações são mais profundas para fazer dele uma peça singular muito desejável.

O Flaming Red predomina no banco do condutor, assim como no assento traseiro correspondente, enquanto os bancos do lado do acompanhante caracterizam-se por elementos estilizados em Ice Blue.

Os revestimentos dos assentos reflectem o estilo dos actuais casacos acolchoados Fire+Ice: basta puxar os icónicos fechos B para descobrir o tecido original dos anos 90 que se esconde por baixo.

Divertido é o desenho especial dos pedais em aço inoxidável, com o logótipo Fire a decorar o acelerador e o Ice a destacar-se no travão, substituindo o conhecido visual Play / Pause da família ID.

Apetite pelas curvas

Nada muda no plano mecânico deste ID.3 GTX Fire+Ice: na sua génese está o mesmo sistema propulsor que equipa o ID.3 GTX Performance, o mais poderoso da gama com os seus 240 kW (326 cv) e 545 Nm.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 5,7 segundos para uma velocidade de ponta de 200 km/hora, o chassis foi devidamente afinado para uma condução emocionante em estradas sinuosas.

Para tal conta com barras estabilizadoras mais rígidas e com o controlo adaptativo Sport DCC, além da suspensão adaptativa com vários níveis de amortecimento já pré-definidos.

A bateria de iões de lítio com 79 kWh úteis oferece uma autonomia até 601 quilómetros ,sendo recarregável de dez a 80% em 26 minutos a 185 km num posto rápido de corrente contínua.

