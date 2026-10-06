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Primeiras imagens: STX Concept aponta à futura Opel Astra Sports Tourer

12:54 - 06-10-2026
 
 
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A menos duma semana da abertura das portas do salão de Paris, as principais insígnias destacam os modelos e protótipos que irão brilhar no acontecimento automóvel.

O Sports Tourer eXperimental, encurtado para STX Concept, aponta de forma decidida ao futuro das station wagons apoiado num visual de vanguarda suportado por tecnologias de pontas.

Sem uma fotografia formal do projecto, que até poderá representar a nova geração da Astra Sports Tourer, as imagens agora antecipadas destacam uma grelha Vizor mais evoluída.

Se o logótipo se mantém retroiluminado no centro do Opel Compass, as áreas laterais ganham uma nova assinatura luminosa com elementos verticais.

Sendo, à partida, um modelo 100% eléctrico, percebe-se que a aerodinâmica foi trabalhada de forma profunda, como demonstram a fisionomia do capô e das rodas "partidas" em três secções.

Quase certo é que o STX Concept deverá exibir uma forte personalidade desportiva, como se pode notar na dianteira angular e nos largos guarda-lamas dianteiros.

O pavilhão da Opel não se resume apenas à carrinha-protótipo: em destaque irá estar toda a gama de modelos GSE, com o novo Opel GSE 27FE de 800 cv para a próxima temporada da Fórmula E em plano de destaque.

Somam-se o Corsa GSE e a linha GSE Line para o Astra, sem esquecer os Mokka GSE e Grandland Electric AWD, com a electromobilidade acessível a ser representada pelo Frontera Electric na versão Extended Range.

Texto: P.R.S.

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