Os apaixonados pelo "todo o terreno" vêem no Classe G uma das "máquinas" mais radicais para ultrapassar obstáculos "ditos" intransponíveis.

Stronger than the 1980s: um Mercedes-Benz Classe G muito especial evoca 'off-roader' original

Pois a Mercedes-Benz responde a esses anseios com um muito exclusivo G-Class Edition Stronger than the 1980s, apoiado num visual que evoca o primeiro off-roader 4x4 na história da insígnia germânica.

A série limitada responde à procura sem precedentes criada pela versão 500.000 do modelo quando saiu da linha de produção em 2023.

Regresso aos anos 80

E é numa combinação inédita de cores históricas, elementos de estilo exclusivos e detalhes de equipamento do lendário 280 GE que este Classe G captura a magia das origens do Geländewagen.

Uma bela homenagem ao W 460, que originou a primeira geração no arranque dos anos 80, numa edição obviamente limitada a 460 exemplares que logo fazem dele um objecto de colecção.

O estilo aventureiro começa logo na escolha cromática para o exterior – verde agave, creme e bege Colorado pela Manufaktur –, num tributo às cores originais do modelo quando foi lançado em 1979.

Outro elemento típico que não foi esquecido no "todo o terreno" de luxo foram os "piscas" em laranja montados na chapa sobre os faróis.

A contrastar com o tom principal está o preto na grelha frontal, molduras e redes dos faróis, pára-choques, estribos e puxadores das portas, sem esquecer a grade no tejadilho e a cobertura da roda sobresselente.

Os guarda-lamas na mesma cor, assim como os logótipos e as jantes em liga leve pintadas a branco voltam a remeter esta edição especial para a década de 1980.

Luxo absoluto como sempre

A atenção ao detalhe prossegue a bordo com os painéis e o volante, assim como os estofos dos bancos, a combinarem a pele Nappa com o tecido axadrezado, e "iluminado" pelo tejadilho panorâmico.

Não falta a pega no tabliê para o acompanhante, decorada com a inscrição que dá nome à série especial, enquanto as soleiras das portas exibem a topografia de Schöckl.

Foi na pista de testes construída no sopé da montanha austríaca que o Classe G comprova desde sempre as suas capacidades off-road.

O tradicional emblema Schöckl Proved lá está na base da coluna B a confirmá-lo, a que se junta a placa 1 of 460 na consola central a reconfirmar a exclusividade deste Classe G, caso tivesse sido esquecido.

Preço é um "mimo"

O Classe G Edition Stronger than the 1980s é proposto nos micro híbridos G 450d e G 500 com tecnologia de 48 volts, e sempre com uma transmissão automática 9G Tronic integrada na caixa de transferências.

O primeiro equipa um turbodiesel de 3.0 litros com 367 cv e 750 Nm, enquanto o segundo exibe um bloco também de 3.0 litros mas a gasolina, com 449 cv e 560 Nm.

O motor eléctrico associado a ambos oferece mais 15 kW (20 cv) e 200 Nm nos arranques e nas acelerações

Sem preços definidos para o nosso país, esta proposta arranca na Alemanha por uns opíparos 160.055 euros.

