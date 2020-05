‘Street racing’: polícia grega 'taco a taco' com rebeldes da estrada

Muito antes do primeiro capítulo da saga ‘Velocidade Furiosa’ ter chegado ao grande ecrã em 2001, já havia na Europa uma equipa especial da polícia, com carros de excepção, os adeptos do ‘street racing’.

Chamava-se Sigma a divisão especial das forças policiais da Grécia, um país que nos meados dos anos 90 foi assolado pela ameaça das corridas ilegais.

Se os "aceleras" tinham carros artilhados para entrarem em despique nas estradas gregas, a Sigma não ficava atrás.

BMWs E30 M3 e E34 M5, Audi RS2, Mercedes 190E 2.3-16, Ford Sierra Cosworth, Lancia Delta HF Integrale, Porsche 911 Targa e 911 Turbo (este destruído num acidente épico), Alfa Romeo 155 Q4 e 164…

Sim, o esquadrão policial criado em 1995 tinha uma frota de bólides que chegavam para os carros que tinham de perseguir a alta velocidade… e apenas eram identificados pelo símbolo do esquadrão nas portas.

Vários foram comprados às próprias marcas, mas muito deles eram carros apreendidos nas mais diversas operações das forças policiais helénicas.

E, para tirarem o melhor partido do seu desempenho, os agentes tiveram aulas especiais de condução para perseguições a alta velocidade.

Os elevados custos associados à manutenção da frota foi um dos factores para a extinção da equipa, com muitos a ficarem encostados às ‘boxes" por falta de peças ou por não serem reparados após vários acidentes nas perseguições.

Mas que sirva de alerta aos fãs de ‘Velocidade Furiosa’: o governo grego está a pensar reactivar a Sigma (não se sabe se será sobre a mesma designação), faltando apenas saber com que carros irá equipá-la.