STO SC 10.º Anniversario: um Lamborghini Huracán único ainda mais feroz

Não há qualquer vestígio de abrandamento para a introdução de novas variantes dos super desportivos da Lamborghini.

Agora é a vez do Huracán receber a edição especial STO SC 10.º Anniversario numa edição única para celebrar os dez anos sobre a criação da Squadra Corse.

E nada melhor do que distinguir esta "fera" de 640 cv de potência do que com uma pintura inspirada no SC63, recriada pela Ad Personam Opera Unica.

"Não é apenas um tributo ao nosso departamento de competição mas uma demonstração concreta de como a experiência adquirida no desporto automóvel pode ser efectivamente transferida para um produto de estrada".

Para Rouven Mohr, director técnico da Automobili Lamborghini, "acreditamos firmemente que o desporto automóvel é o banco de ensaios mais sofisticado e desafiante do ponto de vista técnico".

Inspirado no SC63

A pintura que cobre o super desportivo inspira-se directamente no Lamborghini SC63, o protótipo híbrido da classe Hypercar/GTP.

Será esse o bólide que irá correr no Mundial de resistência no próximo ano, com as 24 Horas de Le Mans e as 12 Horas de Sebring em evidente destaque.

O Verde Mantis e o Nero Noctis foram as cores escolhidas para a pintura, com uma faixa tricolor da bandeira italiana a "rasgar" a dianteira e o tejadilho.



Nas portas está o logótipo Squadra Corse 10.° Anniversario, assim como na barbatana traseira.

Novo kit de desempenho

Este Lamborghini Hurácán STO muito especial ganha ainda um pacote completo em fibra de carbono, com a faixa Rosso Mars a percorrer toda a carroçaria.

A aerodinâmica foi optimizada com duas novas entradas de ar em fibra de carbono no capô para "trabalharem" com a asa traseira.

Está montada com um ângulo de inclinação três graus acima do modelo de produção, para aumentar a força descendente à frente e atrás.

Para maior controlo em pista e na estrada, tem novos amortecedores derivados da competição, em substituição dos componentes activos do modelo de série.

Os amortecedores contam com quatro níveis ajustáveis para uma adaptação ideal às baixas e altas frequências do alcatrão.



Recebe ainda pneus com um novo composto, desenvolvidos especificamente pela Bridgestone, para aumentar o desempenho e a durabilidade em pista.

E, para um som ainda mais ensurdecedor do V10 atmosférico, equipa escapes Akrapovic em titânio.

Com o novo kit de desempenho, o Lamborghini Huracán STO SC 10.º Anniversario é o exemplo perfeito do "saber fazer" da Squadra Corse.

Tal "merece ser destacado em modelos únicos e séries limitadas de estrada com vocação de competição", conclui Rouven Mohr.

A estreia ao público acontece já este fim de semana nas World Finals 2023 da Lamborghini que irão acontecer no circuito de Vallelunga.

