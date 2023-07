Chama-se STLA Medium e foi concebida para os futuros "eléctricos" da Stellantis com autonomias superiores a 700 quilómetros.

STLA Medium: nova plataforma da Stellantis dá autonomias superiores a 700 km

Revelada esta quarta-feira ao mundo, promete tempos de carregamento mais rápidos, e maior desempenho e eficiência, sem ignorar o prazer da condução.

A nova plataforma modular está projectada para albergar uma larga variedade de veículos para os segmentos C e D com diferentes configurações de propulsão.

O conglomerado multinacional explica que até 2 milhões de veículos por ano podem ser construídos na STLA Medium em diferentes fábricas em todo o mundo, com a estreia a fazer na Europa ainda este ano.

"É o resultado de quase dois anos de inovação intransigente para oferecer uma mobilidade segura, limpa e acessível", explica o português Carlos Tavares, director executivo da Stellantis.

Na sua base esteve "o investimento de 30 mil milhões de euros do grupo no desenvolvimento da electrificação e de software até o final de 2025", visando a neutralidade carbónica em 2038.

Primeira de quatro

A STLA Medium é a primeira das quatro plataformas eléctricas globais anunciadas no EV Day 2021, e que irão formar a base dos futuros produtos do grupo.

Na sua génese estão autonomias superiores a 700 quilómetros com o pacote Performance, enquanto na variante Standard ultrapassa os 500 quilómetros, aapoiadas em baterias com capacidades até 98 kWh de energia útil.



Baseada numa arquitectura eléctrica de 400 volt, oferecerá uma eficiência energética e um tempo de carregamento que a multinacional afirma serem incomparáveis, bem como um ecossistema completo de carregamento e de serviços.

Dependendo do seu uso, o consumo poderá ser inferior a 14 kWh/100 km, podendo a bateria ser recarregada de 20% a 80% em 27 minutos, equivalente a 2,4 kWh por minuto.

As berlinas, crossovers e SUV que irão ser montados nesta plataforma serão propostos com tracção dianteira ou integral, e com potências de 160 a 285 kW (218 a 791 cv).

A liberdade de construção que a nova plataforma modular irá dar permitirá distâncias entre eixos de 2,70 a 2,90 metros para modelos com comprimentos de 4,30 a 4,90 metros.

Capaz de admitir jantes com 75 cm de diâmetro, a distância ao solo será superior a 22 cm para garantir desempenhos "fora de estrada".



Eficiência é palavra de ordem

Os engenheiros da Stellantis concentraram-se na montagem eficiente de um pacote modular de baterias de alta densidade.

O objectivo passa por maximizar o espaço a bordo dentro do veículo, e melhorar a condução graças a um baixo centro de gravidade.

Componentes como o sistema de aquecimento e refrigeração do habitáculo, direcção, assistência à travagem e à aceleração foram projectados para minimizar o consumo de energia.

A eles está ainda associado o uso de materiais leves e rígidos para reforçar a autonomia e garantir uma condução e comportamento exemplares.

Os modelos baseados nas plataformas STLA Small, Medium, Large e Frame serão melhorados ao longo dos anos com a implementação da arquitectura STLA Brain.

Somar-se-ão também as plataformas STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive para actualizações remotas de software e hardware.

Qualquer uma dessas plataformas também antecipa a evolução das futuras baterias, em particular as livres de níquel e cobalto, e as de estado sólido, para atingir um equilíbrio ideal de custo e desempenho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?