Stellantis vai lançar mais de 75 'eléctricos' e quer duplicar receitas até 2030

Oferta 100% eléctrica na Europa de toda a gama automóvel das 14 marcas do grupo em 2030, e atingir a neutralidade carbónica a nível planetário em 2038.

E, a ilustrar essa ambição, foram reveladas imagens do primeiro Jeep totalmente eléctrico, a ser lançado no início do próximo ano.

Seguir-se-ão, ainda em 2023, a Ram ProMaster e, no ano, seguinte, a pick-up Ram 1500, de que também já se conhecem esboços.

São estes os dois principais objectivos delineados na estratégia Dare Forward 2030, apresentado esta terça-feira por Carlos Tavares, presidente da Stellantis.

O objectivo das marcas do grupo passa por atingir, em todo o planeta, a venda de 5 milhões de veículos até 2030.

Mais de 75 novos "eléctricos"

Até ao final da década, Stellantis irá ter, dos 100 previstos, mais de 75 modelos 100% eléctricos no mercado, já a contar com os lançamentos previstos para este ano.

O mercado dos Estados Unidos irá acolher mais de 25 desses novos "eléctricos" pelas marcas Ram, Dodge, Jeep e Chrysler.

A ambição não pára por aqui: o conglomerado quer que as vendas totais de carros na Europa sejam de "eléctricos" em 2030, e de 50% no mercado norte-americano.



O grupo quer atacar em força os segmentos premium e de luxo com o objectivo a assentar na quadruplicação das receitas provenientes da Maserati, Alfa Romeo, DS e Lancia.

A Maserati deverá ter na estrada, em 2024, o seu primeiro desportivo totalmente eléctrico. As outras três marcas seguirão esses passos no ano seguinte, com as restantes insígnia da Stellantis a atingirem esse objecto, na Europa, em 2026.

Duplicação de receitas

O desenvolvimento e adopção de tecnologias avançadas também está no cerne da estratégia do conglomerado automóvel.

A criação do fundo de investimento Stellantis Corporate Venture Fund terá, para esse efeito, 300 milhões de euros de financiamento inicial.



E, confirmando os compromissos anunciados nos Electric Vehicle Day e Software Day, irá aumentar a capacidade instalada de produção de baterias dos actuais 140 GWh para cerca de 400 GWh.

Expandir a tecnologia de pilhas de combustível a hidrogénio para os grandes furgões em 2024, e lançar academias de software, dados e electrificação para apoiar a transição também fazem parte da estratégia.

Redução em 50% das emissões de carbono até 2030, face às métricas de 2021, e atingir a neutralidade carbónica até 2038 é outro objectivo a cumprir.

A Stellantis pretende ainda que um terço das vendas globais das suas marcas automóveis seja feito online em 2030.

Essa opção terá impacto na vontade de duplicar as receitas líquidas para 300 mil milhões de euros até 2030, mantendo uma margem operacional de dois dígitos ao longo de todo o período do plano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?