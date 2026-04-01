Stellantis recolhe 700.000 veículos por risco de incêndio; 16 mil estão em Portugal

É mais um dissabor para a Stellantis: o conglomerado automóvel vai "chamar" cerca de 700.000 veículos em todo o mundo devido a risco de incêndio.

Os modelos das marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo e Jeep são os que estão à cabeça neste recall, após 36 incidentes relacionados com o problema a nível global, incluindo 12 inícios de incêndio.

A multinacional, que comunica apenas país a país, indicou que em França a recolha incidirá sobre 212 mil viaturas produzidas entre 2023 e 2026, sendo mais de metade da Peugeot.

Já a germânica Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), responsável pelo tráfego rodoviário do país, explica que mais de 50.000 estão na Alemanha; em Portugal serão cerca de 16 mil os veículos afectados, estando a ser organizada uma chamada "voluntária" à oficina.

Em causa está a correcção do contacto entre o tubo do filtro de partículas e o copo de protecção da haste do gerador do motor de arranque com corrente de distribuição dos propulsores a gasolina 1.2 PureTech com tecnologia micro híbrida de 48 volts.

Em alguns casos, os componentes podem entrar em contacto e, principalmente na presença de humidade, causar um arco eléctrico que pode levar a um sobreaquecimento e, mais raramente, a um incêndio no compartimento do motor.

De acordo com o semanário Expresso, após contactar a subsidiária nacional da Stellantis, já foram iniciados contactos com os proprietários dos veículos afectados para corrigir o problema; o serviço gratuito demora cerca de 30 minutos a ser concretizado.

Texto: P.R.S.

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