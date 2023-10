Stellantis Pro One: comerciais renovados apostam na electrificação

A Stellantis ataca em força o ramo profissional com uma gama de produtos electrificados distribuídos pelas seis marcas do grupo.

Revelados esta segunda-feira, os 12 veículos integram as marcas Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Vauxhall e RAM.

Sob o lema Seis Marcas, Uma Força estão englobados os novos Citroën Berlingo, Jumpy e Jumper, e Fiat Doblò, Scudo e Ducato.

Do lado da Opel/Vauxhall estão os Combo, Vivaro e Movano, e os Peugeot Partner, Expert e Boxer. A Ram ProMaster EV está prevista para o final de 2023.

O anúncio faz parte da ofensiva estratégica Pro One da unidade de negócios de veículos comerciais da Stellantis.

Até 420 km de autonomia

Já na segunda geração da propulsão eléctrica, os novos furgões compactos oferecem uma autonomia até aos 330 quilómetros.

Para os modelos de média dimensão, as baterias com 50 ou 75 kWh podem percorrer até 350 quilómetros com uma única carga.

Uma bateria de 110 kWh, para uma autonomia até 420 quilómetros, equipa os grandes furgões.



Em menos de uma hora, será possível carregá-la de zero a 80% da sua capacidade.



Em meados do próximo ano chegará a propulsão por células de combustível de hidrogénio para os furgões médios e grandes

No primeiro caso, a Stellantis indica que aqueles modelos irão adoptar um sistema de potência média exclusivo, para uma autonomia até 400 quilómetros.

Para os furgões grandes, a mesma arquitectura de potência permitirá uma autonomia máxima de 500 quilómetros e recarregamentos em cinco minutos.

Serviços conectados

Outras tecnologias adicionais incluem o sistema de travagem regenerativa através das patilhas no volante, e a bomba de calor nos furgões compactos.



Uma nova geração de interface homem-máquina inclui grupos de instrumentos e ecrãs centrais configuráveis de maiores dimensões.



Compreendem ainda o sistema Dynamic Surround Vision, com câmaras exteriores para uma visão mais ampla do que se passa à volta veículo.

Nos furgões compactos, uma nova Smartphone Station liga-se a uma aplicação dedicada que permite que o telemóvel se torne um painel de controlo do veículo.

Os furgões grandes irão comportar condução assistida de nível 2, combinada com a velocidade de cruzeiro adaptativa com função stop & go.



Manutenção de faixa e assistência nos engarrafamentos também estão incluídos nos 18 sistemas avançados e automatizados de assistência ao condutor.

Os novos furgões estarão conectados até ao final deste ano e com actualizações remotas a partir de 2026.

A Stellantis quer alcançar os 5 mil milhões de euros de receitas em serviços conectados, sendo um dos sete negócios adicionais do plano estratégico Dare Forward 2030.

Revitalização estética

Se a estratégia Pro One da Stellantis é única, cada insígnia irá marcar a diferença com a revitalização estética exterior das suas propostas.



A bordo, a Peugeot irá oferecer o i-Cockpit que já comporta a sua gama de ligeiros de passageiros, enquanto a Citroën estreia os bancos Advanced Comfort

A Fiat destaca o Magic Mirror e o sistema de carga Magic Cargo, enquanto a Opel estreia os faróis Full LED.

Todos os modelos comerciais das marcas da Stellantis irão beneficiar do ePTO (e-Power Take Off) de 400 volt.

O sistema aproveita a energia da bateria de tracção para fornecer até 17 minutos de corrente eléctrica para alimentar uma ferramenta portátil.

