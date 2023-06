Stellantis Mangualde monta comerciais mais vendidos em Portugal

A Stellantis Mangualde está em total velocidade de cruzeiro: daquela fábrica saem os três comerciais mais vendidos no nosso país.

Com 5.434 matrículas de Janeiro a Maio, correspondente a uma quota de 51,5%, o grupo automóvel assegura mais de metade das vendas de furgões.

É um crescimento de 23,2% do mercado português de veículos comerciais face ao período homólogo do ano passado.

No acumulado deste ano, o Peugeot Partner é líder absoluto, com 1.644 matrículas, logo seguido do Citroën Berlingo (1.180) e do Opel Combo (788).

O Fiat Doblò, produzido na Stellantis Mangualde desde Outubro, atingiu as 553 matriculações, sendo o quinto modelo comercial mais no nosso país.

O conglomerado automóvel também lidera o segmento dos comerciais ligeiros 100% eléctricos, com 631 unidades vendidas para uma quota de 69,1%.

A Peugeot lidera o mercado BEV-VCL com 342 furgões eléctricos e uma quota de 37,5%, seguida pela Opel, com 130 unidades e 14,2% de mercado.

A Citroën fecha o pódio com 91 viaturas e 10% de quota, com a Fiat nos "cinco mais" com 68 furgões totalmente eléctricos, para uma quota de 7,5%.

Os quatro furgões 100% eléctricos mais vendidos no país são o Peugeot e-Partner, com 296 matrículas, seguido do Opel Combo-e, com 113.

O Fiat e-Doblò, com 65, viaturas, e o Citroën ë-Berlingo, com 58, fecham a classificação.

Esta liderança reforçada no mercado nacional de veículos comerciais totalmente electrificados sublinha os objectivos do plano estratégico Dare Forward 2030 da Stellantis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?