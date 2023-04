Stellantis Mangualde inaugura produção de ''eléctricos'' em Portugal

A fábrica da Stellantis em Mangualde inaugura a produção de veículos 100% eléctricos no nosso país. O anúncio foi feito esta sexta-feira por Carlos Tavares, presidente executivo do conglomerado automóvel.

O arranque da produção dos Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Partner, Fiat e-Doblò e Opel Combo-e, nas variantes comercial e de passageiros, está previsto para o início de 2025.

O anúncio foi feito durante a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Primeiro-Ministro António Costa à instalação fabril, no âmbito da iniciativa PRR em Movimento do Governo.

A Stellantis Mangualde lidera uma das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial com o projecto GreenAuto.

Este consórcio reúne 37 entidades parceiras, num investimento conjunto de 119 milhões de euros, assegurando o futuro da fábrica a médio prazo.

Esta nova era de produção será marcada por novas instalações nas áreas de montagem e de ferragem, a optimização da área industrial, e a criação de uma nova linha de montagem de baterias.

Actualmente com uma força de trabalho de 850 pessoas, serão criados mais 450 postos quando a produção dos furgões elétricos arrancar em 2025, para um volume de produção anual de 50 mil unidades.

A apoiar o objectivo da Stellantis em alcançar a neutralidade carbónica até 2038, a fábrica de Mangualde completou a segunda fase do seu parque de energia solar.

Uma vez concluído o projecto, cobrirá até 31% das suas necessidades anuais de energia eléctrica, permitindo evitar 2.500 toneladas de emissões anuais de dióxido de carbono.

A fábrica ambiciona mais projectos na área da energia verde e do armazenamento de energia, entre os quais um em colaboração com a autarquia local e com empresas próximas que podem beneficiar da sua captação.

A Stellantis Mangualde, que celebrou 60 anos em 2022 foi a primeira fábrica de montagem de automóveis no nosso país, tendo produzido mais de 1,5 milhões de veículos até à data.

Actualmente, quase um em cada quatro veículos produzidos em Portugal provêm dessa linha de produção.

