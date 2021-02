Stellantis já está a trabalhar em novos Alfa Romeo, Lancia e DS

A Stellantis está já a trabalhar reformulação das insígnias que fazem parte da FCA e PSA, poucas semanas após a formalização do novo consórcio automóvel.

No centro das atenções está a recuperação da Lancia, que anunciou esta semana mais uma renovação para o seu Ypsilon.

Segundo o portal Auto News Europe, a Stellantis está já a trabalhar no desenvolvimento de novos modelos para aquela marca italiana, assim como da DS e da Alfa Romeo.

Sem surpresas, embora sejam poucos os pormenores, os modelos a desenvolver em conjunto irão partilhar motores e outros recursos de qualidade superior.

"Estamos a trabalhar com os nossos colegas italianos em módulos premium específicos, motorizações e recursos para diferenciar a Alfa Romeo, DS e Lancia" das marcas convencionais, sublinhou Marion David, director de produto da DS, à publicação.

No caso da insígnia de que é responsável, mantém-se o plano para lançar um novo modelo por ano mas, após 2023, irá concentrar-se nas sinergias que a FCA e a PSA procuram alcançar como parte da fusão.

Significa isso que apenas daqui a três ou quatro anos chegará ao mercado a próxima geração de veículos premium da Stellantis.





Uma das novidades saídas da entrevista à Auto News Europe é a confirmação de que a Alfa Romeo terá outro crossover no seu portefólio, "encaixado" entre o Stelvio e o Tonale.

Embora não tivessem sido avançados mais detalhes, possivelmente será construído na Polónia sobre a plataforma CMP.

Com lançamento previsto para o final deste ano, o Alfa Romeo Tonale poderá ter as mesmas motorizações do Jeep Renegade, o que significa um bloco turbo de 1.3 litros com 130 e 180 cv.





Haverá ainda a possibilidade de contar com um propulsor híbrido plug-in com potências de 190 e 240 cv, e uma autonomia 100% eléctrica em redor dos 42 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

